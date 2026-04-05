Pronostici Championship 6 aprile: la multipla di Pasquetta a quota 15

Championship, dopo la vittoria con il Derby County è partito il countdown: il Coventry di Frank Lampard è sempre più vicino all’obiettivo promozione.

La rocambolesca vittoria per 3-2 nel giorno di Venerdì Santo contro il Derby ha avvicinato il Coventry all’obiettivo. Gli Sky Blues sono a un passo dal festeggiare quel ritorno in Premier League atteso dal lontano 2001, anno dell’ultima apparizione in massima serie. Gli uomini di Frank Lampard adesso hanno 12 punti in più rispetto alla terza – verranno promosse direttamente le prime due – e nonostante l’Ipswich Town debba recuperare due partite (i Tractor Boys potrebbero ridurre il divario) la sensazione è che l’agognata promozione difficilmente gli sfuggirà.

Bisogna soltanto capire quando a Coventry si potrà stappare lo champagne. Se Lampard avrà la meglio sull’Hull City nella giornata di Pasquetta ci sono buone possibilità che, battendo il derelitto Sheffield Wednesday sabato prossimo, arrivi pure la matematica.

L’Hull però è quinto in classifica e ancora in corsa per la promozione diretta, sebbene il cammino dei Tigers negli ultimi turni sia stato molto incostante (due vittorie, tre sconfitte e un pareggio da marzo in poi). Il Coventry è ovviamente favorito ma le insidie non mancano. Il segno Over 2.5, uscito sei volte nelle ultime sette sfide che hanno visto protagonista la prima della classe, potrebbe dare di nuovo grande soddisfazione.

Le emozioni non dovrebbero mancare neppure in Millwall-Norwich. I padroni di casa sono al settimo cielo dopo il pesante successo in casa del Middlesbrough (1-2) nello scontro diretto, che gli ha permesso di scavalcare proprio il Boro al secondo posto. Gli ospiti però hanno perso solamente una volta da fine febbraio e, pur essendo lontani dai playoff, non stenderanno il tappeto rosso ai Lions in una gara da almeno una rete per parte.

Le previsioni sulle altre partite

Nella giornata di Pasquetta va in scena pure un delicato scontro salvezza. Portsmouth e Oxford United, rispettivamente 21esima e 23esima, sono al momento separate da un solo punto (il Portsmouth ha giocato una gara in meno). Entrambe sono in grande difficoltà ed in caso di pareggio potrebbero ritrovarsi tutte e due in zona retrocessione, considerando che il Leicester terzultimo in questo turno avrà vita facile contro il fanalino di coda Sheffield Wednesday.

Stuzzica la doppia chance esterna: il Portsmouth non vince da sette turni, parziale in cui ha raccolto a malapena due pareggi. E come se non bastasse i Pompeys sono una delle tre squadre che, ad oggi, hanno fatto peggio tra le mura amiche. Numeri che confortano gli U’s, rivitalizzati dal tecnico Matt Bloomfield (una sola sconfitta nelle ultime sei).

A proposito di allenatore, l’esperto Roy Hodgson è riuscito a dare la scossa che serviva al Bristol City, che venerdì ha interrotto un lungo digiuno di vittorie andando a vincere in casa del Charlton.

I Robins dovrebbero evitare la sconfitta anche contro lo Sheffield United, a secco di successi nelle ultime 5 ed ancora “vittima” di una rimonta (3-3 contro lo Swansea). Chiudiamo con il Watford, che a Vicarage Road ospita il Charlton: gli Hornets non stanno affatto brillando ed i playoff si stanno allontanando sempre di più ma in casa la squadra di Edward Still ha un altro passo (quinto miglior rendimento interno) ed è favorita contro un avversario che ha perso le ultime due e che ha praticamente la salvezza in tasca.

Championship: possibili vincenti

Oxford United o pareggio (in Portsmouth-Oxford United)

Watford (in Watford-Charlton)

Bristol City o pareggio (in Bristol City-Sheffield United)

La partita da almeno tre gol complessivi

Hull City-Coventry

La partita da almeno un gol per squadra

Millwall-Norwich

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