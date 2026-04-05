I pronostici di domenica 5 aprile: Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1

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I pronostici di domenica 5 aprile, in campo Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e altri campionati in giro per il mondo

La partita di Serie A più importante di questa domenica di Pasqua è il posticipo serale tra Inter e Roma, molto importante in chiave Scudetto. La squadra di Chivu ha visto diminuire il suo vantaggio sulle inseguitrici nelle ultime giornate e un altro passo falso infiammerebbe lo scontro diretto tra Napoli e Milan di domani. La Roma da parte sua non può permettersi altri scivoloni nella sua rincorsa al quarto posto che vale la Champions League.

I pronostici di domenica 5 aprile: Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1 (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Almeno un gol per squadra nell’altra partita di spicco della serata, stavolta in Ligue 1, che mette di fronte Monaco e Marsiglia.

In Serie B vittorie interne alla portata per Frosinone e Palermo contro Padova e Avellino. Per quanto riguarda gli over 2,5 andiamo in Olanda, dove si giocano Heerenveen-Heracles e Volendam-Feyenoord. Occhio pure a Dundee-Celtic del campionato scozzese.

Pronostici: la scelta del Veggente

MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in Cremonese-Bologna, Serie A, ore 15:00

Vincenti

  • FROSINONE (in Frosinone-Padova, Serie B, ore 17:15)
  • PALERMO (in Palermo-Avellino, Serie B, ore 19:30)
  • LIONE O PAREGGIO (in Angers-Lione, Ligue 1, ore 15:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Dundee-Celtic, Scottish Premier, ore 17:30
  • Heerenveen-Heracles, Eredivisie, ore 14:30
  • Volendam-Feyenoord, Eredivisie, ore 14:30

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Fenerbahce-Besiktas, Super Lig, ore 19:00
  • Monaco-Marsiglia, Ligue 1, ore 20:45
  • Eintracht Francoforte-Colonia, Bundesliga, ore 17:30
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 10.93 GOLDBET ; 11.50 SPORTBET; 10.93 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1 + GOL in Flamengo-Santos, Brasileirao, ore 22:30

 

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