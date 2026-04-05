I pronostici di domenica 5 aprile: Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 5 aprile, in campo Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e altri campionati in giro per il mondo
La partita di Serie A più importante di questa domenica di Pasqua è il posticipo serale tra Inter e Roma, molto importante in chiave Scudetto. La squadra di Chivu ha visto diminuire il suo vantaggio sulle inseguitrici nelle ultime giornate e un altro passo falso infiammerebbe lo scontro diretto tra Napoli e Milan di domani. La Roma da parte sua non può permettersi altri scivoloni nella sua rincorsa al quarto posto che vale la Champions League.
Almeno un gol per squadra nell’altra partita di spicco della serata, stavolta in Ligue 1, che mette di fronte Monaco e Marsiglia.
In Serie B vittorie interne alla portata per Frosinone e Palermo contro Padova e Avellino. Per quanto riguarda gli over 2,5 andiamo in Olanda, dove si giocano Heerenveen-Heracles e Volendam-Feyenoord. Occhio pure a Dundee-Celtic del campionato scozzese.
Pronostici: la scelta del Veggente
• MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in Cremonese-Bologna, Serie A, ore 15:00
Vincenti
- FROSINONE (in Frosinone-Padova, Serie B, ore 17:15)
- PALERMO (in Palermo-Avellino, Serie B, ore 19:30)
- LIONE O PAREGGIO (in Angers-Lione, Ligue 1, ore 15:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Dundee-Celtic, Scottish Premier, ore 17:30
- Heerenveen-Heracles, Eredivisie, ore 14:30
- Volendam-Feyenoord, Eredivisie, ore 14:30
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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Fenerbahce-Besiktas, Super Lig, ore 19:00
- Monaco-Marsiglia, Ligue 1, ore 20:45
- Eintracht Francoforte-Colonia, Bundesliga, ore 17:30
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 10.93 GOLDBET ; 11.50 SPORTBET; 10.93 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Flamengo-Santos, Brasileirao, ore 22:30
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