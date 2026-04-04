Pronostico Le Havre-Auxerre: il cammino interno fa la differenza

Le Havre-Auxerre è una partita della ventottesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Una gara che per il Le Havre si potrebbe rivelare decisiva. Qualora la squadra di casa riuscisse a vincere allora potrebbe dire di essere salva. O quasi.

Il cammino interno del Le Havre è sicuramente importante, quello che ha permesso ad oggi di essere fuori dalla zona rossa della classifica. Tre vittorie e due pareggi nelle ultime sei partite e una sola sconfitta contro il PSG che ci può assolutamente stare. Proprio davanti al pubblico amico questa squadra ha costruito tutto questo, una situazione che permette di dire, appunto, che i padroni di casa partano con tutti i favori del pronostico nonostante non sarà sicuramente semplice riuscire ad avere la meglio.

L’Auxerre fuori dopo una serie infinita di sconfitte solamente nell’ultimo mese è riuscito a vincere una partita, pareggiarne due prima di perdere di nuovo. In questo caso parliamo di un gruppo che non riesce in nessun modo a trovare quella continuità che servirebbe per essere sereni. E non crediamo che questa squadra possa riuscire a trovarla durante la sosta. Ci aspettiamo una gara indirizzata.

Come vedere Le Havre-Auxerre in diretta tv e in streaming

Le Havre-Auxerre è in programma domenica alle 17:15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Le Havre è quotata 2.55 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.90 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Una sfida che ha un peso specifico enorme. Una sfida che il Le Havre può portare a casa. Non ci aspettiamo chissà quale spettacolo. Ci aspettiamo una sfida ruvida, magari decisa da un episodio. Le probabili formazioni di Le Havre-Auxerre LE HAVRE (4-2-3-1): Diaw; Nego, Sangante, Seko, Koffi; N’Diaye, Gourna-Douath, Ebonog, Boufal; Soumare, Mambimbi.

AUXERRE (3-4-2-1): Diaw; Nego, Sangante, Seko, Koffi; N’Diaye, Gourna-Douath, Ebonog, Boufal; Soumare, Mambimbi. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0