Pronostico Inter-Roma: tre punti un mese dopo

Inter-Roma è una partita della trentunesima giornata di Serie A e si gioca domenica: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il primo posto non scricchiola, è ben saldo nelle mani dell’Inter, ma dopo il mese di marzo senza nessuna vittoria in campionato farebbe bene la squadra di Chivu a tornare a prendersi tre punti. Che, a dire il vero, visto lo scontro diretto tra Napoli e Milan in programma lunedì, si potrebbe rivelare fondamentale.

Ritroverà Lautaro Martinez il tecnico nerazzurro anche se non sa ancora se lo manderà in campo dal primo minuto. L’assenza del capitano si è fatta sentire soprattutto perché Thuram non ha dato l’apporto che tutti si aspettavano in questa parte di annata. Sicuro in attacco ci sarà Pio Esposito che a Firenze ha fatto gol e che sembra l’uomo più in palla di tutto l’attacco interista. La Roma invece non sta benissimo. Ha perso Kone e Wesley – Gasperini è in emergenza – e che se ritroverà Soulé davanti l’argentino non potrà essere dopo un periodo fuori nelle migliori condizioni fisiche. Le ultime tre gare tra queste due squadre sono finite uno a zero – una anche la vittoria della Roma – e ha sempre vinto la truppa che ha giocato in trasferta. A dire il vero in quattro nelle ultime cinque occasioni questo è stato il finale.

La sensazione, quindi, è che l’Inter sì possa vincere questo match, e che lo possa fare anche senza subire gol. Ma andiamo a vedere sotto insieme il nostro pronostico.

Come vedere Inter-Roma in diretta tv e in streaming

La sfida Inter-Roma è in programma sabato alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

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Il pronostico

Gasperini nel corso degli ultimi anni ha quasi sempre perso contro l’Inter e anche all’andata è successa la stessa cosa. Ci aspettiamo, quindi, una vittoria nerazzurra in una gara con solamente i padroni di casa a segno.

Le probabili formazioni di Inter-Roma

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Esposito.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Malen.

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POSSIBILE RISULTATO: 2-0