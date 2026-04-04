Pronostico Frosinone-Padova: difendono il secondo posto

Frosinone-Padova è una partita valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Il Frosinone, e nessuno può metterlo in discussione, è la squadra che ha maggiormente impressionato nel corso di questa stagione. Nessuno si aspettava che i ciociari potessero essere secondi in classifica e in piena lotta per la promozione. Eppure, un cammino straordinario, permette di sognare.

Le due vittorie di fila prima della sosta hanno permesso alla truppa di Alvini di prendersi il posto che vale la promozione – adesso per la differenza reti in Frosinone sarebbe in A – e rimanere a solamente tre lunghezze dal Venezia che guida il campionato. Tutto aperto, in poche parole, e siccome il prossimo turno arriverà il Palermo in casa, sarebbe bene per il Frosinone non perdere punti contro un Padova che sì è a metà classifica, ma non è ancora salvo e non si può considerare tale.

La forza del Frosinone in questa annata è arrivata grazie al percorso fatto soprattutto con le squadre che occupano l’altra parte della classifica, quella destra. Contro le non big non c’è mai stata storia. E anche nella domenica di Pasqua ci aspettiamo un’altra vittoria. La Serie A non è mai stata così vicina.

Come vedere Frosinone-Padova in diretta tv e in streaming

Frosinone-Padova in programma domenica alle 17:15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Il Frosinone vince perché segna tanto, e dietro ogni qualche volta concede qualcosa in più del dovuto. Ma in una gara da almeno tre reti complessive l’affermazione ciociara non può essere in discussione.

Le probabili formazioni di Frosinone-Padova

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono, Calvani, Gelli, Corrado; Calo, Kouttsopias, Cichella; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze.

PADOVA (4-4-1): Sorrentino; Belli, Villa, Perrotta, Faedo; Capelli, Fusi, Varas, Di Mariano; Lasagna, Buonaiuto.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1