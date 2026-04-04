Pronostico Eintracht Francoforte-Colonia: c’è ancora voglia d’Europa

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Eintracht Francoforte-Colonia è una partita valida per la ventottesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La giornata di Bundesliga si chiude domenica pomeriggio con una partita che mette in palio dei punti pesantissimi per entrambe. Il Francoforte è ancora alla ricerca di un posto in Europa, il Colonia si deve salvare.

Pronostico Eintracht Francoforte-Colonia
Pronostico Eintracht Francoforte-Colonia: c’è ancora voglia d’Europa (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il Francoforte negli ultimi mesi qualche colpo lo ha perso, non possiamo nasconderlo, ma almeno in casa nelle ultime settimane è tornato a fare quello che gli è riuscito bene per una grossa fetta dell’anno, vale a dire vincere. Le tre affermazioni di fila, senza nemmeno subire una rete, sono molto importanti. Danno l’idea di una squadra decisamente in ripresa e che non vuole in nessun modo mollare. Ci riuscirà contro il Colonia? Crediamo che il colpo possa riuscire per dei semplici motivi e il primo, quello più importante, è relativo al fatto che questa squadra ha enormi qualità, soprattutto in attacco, che in qualsiasi momento della sfida possono fare la differenza. E la classifica ne è la prova enorme di tutto questo. E poi? E poi c’è anche il cammino esterno del Colonia che in questa stagione lontana dalle mura amiche ha vinto solamente una volta. Una situazione che ci fa capire come questa partita potrebbe davvero finire.

Come vedere Eintracht Francoforte-Colonia in diretta tv e streaming

La sfida Eintracht Francoforte-Colonia è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

In una gara che in questo caso dovrebbe regalare anche almeno un gol per squadra, la vittoria dell’Eintracht, che vale due volte la posta, è assolutamente da prendere.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Colonia

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-3-3): Zetterer; Collins, Amenda, Theate, Brown; Doan, Larsson, Chaibi; Kalimuendo, Burkardt, Bahoya.
COLONIA (4-2-3-1): Schwabe; Neumann, va den Berg, Ozkacar, Lund; Johannesson, Chavez; Maina, Kaminski, El Mala; Ache.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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