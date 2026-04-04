Pronostico Cremonese-Bologna: l’effetto Giampaolo e l’ombra dei Villans

Cremonese-Bologna è una partita valida per la trentunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La scossa in panchina e l’arrivo di Marco Giampaolo al posto di Davide Nicola hanno subito rivitalizzato la Cremonese, prima della sosta tornata a vincere per la prima volta da dicembre mettendo fine ad una striscia di 15 partite senza vittorie. I grigiorossi, che sembavano in caduta libera dopo la pesante sconfitta nello scontro diretto con la Fiorentina, hanno giovato degli aggiustamenti tattici (leggasi ritorno alla difesa a quattro) effettuati dell’ex tecnico del Milan espugnando 2-0 il “Tardini” di Parma ed approfittando dell’evidente appagamento dei ducali, ormai vicini alla salvezza.

In questo modo la Cremonese ha raggiunto il Lecce quartultimo a quota 27 ed ora può credere più che mai alla permanenza in Serie A, anche perché rispetto alle dirette concorrenti ha – sulla carta – il calendario migliore.

Nella domenica di Pasqua Giampaolo ospiterà il Bologna, squadra che allo “Zini” si presenterà molto probabilmente già con la testa alla sfida di giovedì prossimo con l’Aston Villa, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Appuntamento importantissimo e cruciale per gli uomini di Vincenzo Italiano, ormai molto lontani dai quei posti che garantirebbero il ritorno in Europa nella prossima stagione. I felsinei sono difatti noni in campionato, a -8 dall’Atalanta settima e a -12 dalla Roma sesta. Normale che da questo momento in poi ci si concentri esclusivamente sulla seconda competizione continentale per ordine di importanza. Due settimane fa il Bologna aveva scontato le fatiche europee – Euroderby con la Roma vinto ai supplementari – e si era arreso senza colpo ferire all’altra formazione capitolina, la Lazio, passata comodamente 2-0 al “Dall’Ara”.

Italiano anche per quanto riguarda la formazione anti-Cremonese darà priorità all’Europa League. Zortea, Ferguson, Moro e Rowe partiranno dalla panchina, mentre Heggem e Dominguez potrebbero avere una chance dal 1′. Di sicuro i convalescenti Pobega e Odgaard verranno preservati per i Villans. Dall’altro lato, Giampaolo ritrova sia Bondo che Baschirotto: si va verso la conferma del 4-4-2 con il belga Vandeputte nuovamente titolare.

Come vedere Cremonese-Bologna in diretta tv e in streaming

La sfida Cremonese-Bologna, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Zini” di Cremona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

L’effetto Giampaolo è stato immediato: difesa a quattro, più ordine e una vittoria che mancava da mesi. La Cremonese ha fame, corre per la sopravvivenza e affronta un Bologna che arriverà allo “Zini” distratto dall’Europa League. Tuttavia, occhio al dato statistico: gli emiliani in trasferta volano (hanno fatto 8 punti in più rispetto a quelli casalinghi). I grigiorossi però non possono fallire quest’occasione contro un avversario con la testa all’Aston Villa e che in campionato non sembra avere più obiettivi concreti. La solidità ritrovata con Baschirotto ed il ritorno al 4-4-2 suggeriscono una gara bloccata, decisa dagli episodi, in cui Giampaolo e i suoi dovrebbero riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta.

Le probabili formazioni di Cremonese-Bologna

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Barbieri, Grassi, Maleh, Vandeputte; Vardy, Bonazzoli.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Bernardeschi, Freuler, Sohm; Orsolini, Castro, Dominguez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1