Pronostico Alavés-Osasuna: la salvezza è più vicina

Alavés-Osasuna è una gara della trentesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Alavés e Osasuna, prima della sosta, avevano lasciato con una vittoria. Pesantissima soprattutto quella della squadra che domenica sera giocherà in casa, perché le ha permesso di essere fuori dalla zona rossa della classifica e quindi guardare con molto interesse a quello che potrebbe succedere nel corso delle prossime settimane.

Importante, senza dubbio, è stata pure quella dell’Osasuna che di fatto, con i 37 punti conquistati fino al momento, ha messo una pietra sulla propria stagione. La salvezza è ormai raggiunta – anche per via delle molteplici squadre che ci sono in mezzo – e nei prossimi due mesi l’obiettivo è quello di togliersi il maggior numero di soddisfazioni possibili. Detto questo, è evidente a tutti che le motivazioni in questa partita pendano dalla parte dei padroni di casa che hanno proprio l’occasione di allungare, visti gli impegni delle altre, sulla zona retrocessione. Un’occasione da sfruttare nel migliore dei modi (non è detto che ne ricapitino poi) cercando anche di vincere una partita in casa come non succede da quattro turni a questa parte. Il cammino dell’Osasuna fuori, inoltre, non è nemmeno dei migliori: nelle ultime tre sono arrivate due sconfitte. E allora ecco che tutto lascia presagire davvero una cosa sola.

Come vedere Alavés-Osasuna in diretta tv e streaming

La sfida Alavés-Osasuna, gara valida per la trentesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Alavés è quotata 2.50 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.90 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Ci sta per quello che vi abbiamo raccontato una vittoria dell’Alavés: tre punti che potrebbero dire prendersi una grossa fetta di salvezza.

Le probabili formazioni di Alavés-Osasuna

ALAVES (4-4-2): Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Perez, Ibanez, Blanco, Alena; Martinez, Boye.

OSASUNA (4-2-3-1): Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Galan; Moncayola, Munoz; Garcia, Oroz, Munoz; Budimir.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1