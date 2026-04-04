Pronostici Lazio-Parma: marcatore e tiri in porta

Lazio-Parma, i pronostici della sfida: dal marcatore ai possibili tiratori, ecco tutte le dritte sul tavolo

Reduce da tre vittorie consecutive, con un moto d’orgoglio la Lazio di Maurizio Sarri vuole aprire nel migliore dei modi un finale di stagione nel quale i biancocelesti potrebbero inaspettatamente ritagliarsi interessanti spazi di manovra.

In salute e assolutamente ringalluzziti dall’exploit di Bologna, Maldini e compagni affrontano un Parma che vuole evitare di farsi risucchiare nei bassifondi della classifica. I padroni di casa, però, hanno le carte in regola con cui far saltare il banco.

Sempre più a suo agio nella veste tattica che gli ha cucito addosso Sarri, proprio Maldini è uno dei candidati più accreditati a siglare almeno una rete. Sebbene il suo score realizzativo reciti al momento un gol e un assist, il figlio d’arte potrà beneficiare dell’atteggiamento della retroguardia ducale, abituata ad agire sui riferimenti e restare piuttosto bassa.

Ipotizzare che gli uomini di Sarri possano cercarsi con rapide verticalizzazioni non è affatto utopia: almeno un’imbucata potrebbe mettere l’ex Atalanta nelle condizioni di imprimere il suo sigillo. In tutto questo, occhio anche ad Isaksen.

Autore di quattro gol in stagione, l’ala della Lazio sta vedendo la porta avversaria con una certa tranquillità: autore di cinque conclusioni complessive contro il Sassuolo, Isaksen è riuscito ad andare a segno con il Milan divorandosi un paio di occasioni golose a Bologna. Generalmente più continuo tra le mura amiche, per lui risulta intrigante l’opzione Over 1,5 tiri in porta plus.

Chiudiamo il poker player building con altri due nomi pantagruelici in termini di quote. Da una parte la “garanzia” Pellegrino, punto di riferimento di una squadra costretta ad appoggiarsi al suo totem, dall’altra la sorpresa Taylor, subito decisivo nella nuova realtà: entrambi si candidano a far male alle difese avversarie.

Maldini marcatore plus; Isaksen Over 1,5 tiri in porta plus, Taylor e Pellegrino Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 13,22 su Goldbet.