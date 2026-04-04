Pronostici Angers-Lione: ospiti con un solo risultato a disposizione

Angers-Lione, i pronostici della gara: l’analisi del match con tutte le possibili varianti
Tutto pronto allo Stade Raymond-Kopa per il fischio d’inizio di una partita molto importante per entrambe le compagini. Uno contro l’altra, Angers e Lione si sfidano in una gara che vede gli ospiti nettamente favoriti anche alla luce del momento di forma tutt’altro che scintillante degli uomini di Dujeux.
Negli ultimi cinque confronti, Peter e compagni hanno racimolato soltanto tre punti, frutto di una vittoria e di quattro sconfitte. Il 5-1 subito per mano del Lens ha certificato la crisi acuta dell’Angers, al dodicesimo posto in classifica a quota trentadue punti.
Alla cronica sterilità offensiva, da un mese e mezzo a questa parte a mancare è stata anche quella solidità difensiva che ne aveva contraddistinto il cammino nella prima parte della stagione. Se l’Angers piange, però, il Lione di certo non ride. Il periodo magico degli uomini di Fonseca sembra ormai un ricordo sbiadito.
Restringendo il campo agli ultimi impegni, Les Gones sono reduci da tre pareggi nelle ultime cinque partite: i ventinove gol subiti (la media di uno a partita) possono incanalare la nostra disamina sui possibili risvolti del match.
Come vedere Angers-Lione in Diretta Tv e in streaming
In programma alle 5 aprile 2026 alle ore 15 allo Stade Raymond-Kopa, Angers-Lione sarà visibile su Sky Sport Mix (al canale 211). La stessa risulterà disponibile su Sky Go e NOW TV, piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
Il segno GOL di Angers-Lione si trova a 1,95 su Snai e 1,97 su Goldbet: ad ogni modo, gli ospiti partono comunque favoriti in un match da almeno due gol complessivi.
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Il pronostico
Partita che vale molto più dei tre punti in palio, Angers e Lione dovrebbero riuscire a bucare i guanti dei portieri avversari: le difficoltà delle due squadre ad interpretare i movimenti degli attaccanti potrebbe creare i presupposti per un confronto con almeno un gol per parte.
Probabili formazioni
ANGERS: Koffi; Affitto, Camara, Lefort; Raolisoa, Belkhdim, Belkebla, van den Boomen, Hanin; Sbai, Koyalipou.
LIONE: Greif; Hateboer, Mata, Niakhate, Abner Vinicius; Morton, Tolisso; Endrick, Merah, Nartey; Sulc.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2.
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