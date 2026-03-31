Pronostico Ucraina-Albania: sesta volta di fila

Ucraina-Albania è un’amichevole internazionale che si gioca martedì: dove vederla, probabili formazioni e pronostico
Se l’Ucraina, praticamente, non è mai riuscita a giocarsela giovedì scorso contro la Svezia, distrutta da un Gyokeres mai così in forma, l’Albania invece è stata rimontata dalla Polonia salutando così la possibilità di andare in finale. Due squadre deluse, che forse avrebbero dovuto avere la possibilità di giocarsi il tutto per tutto.
Non è stato così e adesso si ritrovano a giocarsi questa amichevole senza valore e che siamo convinti entrambe avrebbero evitato. Ma c’è da scendere in campo e almeno gli ultimi cinque precedenti ci danno un’idea di come potrebbe finire questa partita. Anticipiamo: chi la dovesse vedere dal vivo (poche persone, si gioca pure a campo neutro) si potrebbe divertire.
Sì, perché negli ultimi cinque incroci la partita ha sempre regalato almeno un gol per squadra e non vediamo possibilità che non possa finire allo stesso modo anche nella serata di martedì. Chi scenderà in campo vorrà divertirsi. E segnare. Sia da un lato che dall’altro.
Come vedere Ucraina-Albania in diretta tv e in streaming
Ucraina-Albania, è un’amichevole internazionale che si gioca martedì 31 marzo alle 20:45. Alcune amichevoli internazionali in questi giorni sono trasmesse da Sky Sport. Ma non tutte. Questo match, comunque, non verrà trasmesso in diretta.
Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.25 su Lottomatica e Goldbet. Il segno GOL, invece, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 1.85 volte la posta.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Questa è sicuramente una partita da almeno un gol per squadra e non abbiamo dubbi. Poi potrebbe anche finire in pareggio. Però per la sesta volta di fila sarà con entrambe a segno. E la quota è alta e da prendere.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le probabili formazioni di Ucraina-Albania
UCRAINA (4-1-4-1): Trubin; Tymchyk, Xabarnyi, Bondar, Mykolenko; Kaliuzhny; Tsygankov, Yarmolyuk, Sudakov, Zubkov; Vanat.
ALBANIA (4-2-3-1): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Shehu, Asllani; Uzuni, Laci, Hoxha; Bajrami.
POSSIBILE RISULTATO: 1-1
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus