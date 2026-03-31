Pronostico Ucraina-Albania: sesta volta di fila

Ucraina-Albania è un’amichevole internazionale che si gioca martedì: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Se l’Ucraina, praticamente, non è mai riuscita a giocarsela giovedì scorso contro la Svezia, distrutta da un Gyokeres mai così in forma, l’Albania invece è stata rimontata dalla Polonia salutando così la possibilità di andare in finale. Due squadre deluse, che forse avrebbero dovuto avere la possibilità di giocarsi il tutto per tutto.

Non è stato così e adesso si ritrovano a giocarsi questa amichevole senza valore e che siamo convinti entrambe avrebbero evitato. Ma c’è da scendere in campo e almeno gli ultimi cinque precedenti ci danno un’idea di come potrebbe finire questa partita. Anticipiamo: chi la dovesse vedere dal vivo (poche persone, si gioca pure a campo neutro) si potrebbe divertire.

Sì, perché negli ultimi cinque incroci la partita ha sempre regalato almeno un gol per squadra e non vediamo possibilità che non possa finire allo stesso modo anche nella serata di martedì. Chi scenderà in campo vorrà divertirsi. E segnare. Sia da un lato che dall’altro.

Come vedere Ucraina-Albania in diretta tv e in streaming

Ucraina-Albania, è un’amichevole internazionale che si gioca martedì 31 marzo alle 20:45. Alcune amichevoli internazionali in questi giorni sono trasmesse da Sky Sport. Ma non tutte. Questo match, comunque, non verrà trasmesso in diretta.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.25 su Lottomatica e Goldbet. Il segno GOL, invece, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 1.85 volte la posta.

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Il pronostico

Questa è sicuramente una partita da almeno un gol per squadra e non abbiamo dubbi. Poi potrebbe anche finire in pareggio. Però per la sesta volta di fila sarà con entrambe a segno. E la quota è alta e da prendere.

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Le probabili formazioni di Ucraina-Albania

UCRAINA (4-1-4-1): Trubin; Tymchyk, Xabarnyi, Bondar, Mykolenko; Kaliuzhny; Tsygankov, Yarmolyuk, Sudakov, Zubkov; Vanat.

ALBANIA (4-2-3-1): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Shehu, Asllani; Uzuni, Laci, Hoxha; Bajrami.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1