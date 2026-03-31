Pronostico Slovacchia-Romania: almeno danno spettacolo

Slovacchia-Romania è un’amichevole internazionale che si gioca martedì: dove vederla, probabili formazioni e pronostico
Eliminate rispettivamente da Kosovo e Turchia – soprattutto la Slovacchia ha preso quattro gol in casa da una nazionale che ha sempre fatto una grossa fatica a segnare – queste due nazionali si ritrovano a giocare una partita del tutto inutile e con motivazioni proprio al minimo storico.
Ma c’è da onorare l’impegno. Ma come? Cercando di divertirsi – fin quando possibile – e soprattutto divertire i tifosi, pochi, che martedì sera saranno presenti allo stadio. Slovacchia e Romania (così come tutte le altre squadre che saranno impegnate in queste amichevoli davvero senza utilità) vogliono regalarsi una gioia. Ed è una gara da tripla questa con un pizzico di pronostico che nonostante tutto pende verso gli ospiti che su un campo difficile come quello turco hanno dimostrato di avere almeno delle qualità morali non indifferenti. Almeno un gol stasera dei rumeni ce lo aspettiamo, così come ci aspettiamo almeno una rete da parte dei padroni di casa. Quindi avete capito qual è il nostro pronostico. E ve lo diciamo sotto.
Come vedere Slovacchia-Romania in diretta tv e in streaming
Slovacchia-Romania, è un’amichevole internazionale che si gioca martedì 31 marzo alle 20:45. Alcune amichevoli internazionali in questi giorni sono trasmesse da Sky Sport. Ma non tutte. Questo match, comunque, non verrà trasmesso in diretta.
Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.05 su Lottomatica e Goldbet. Il segno GOL, invece, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 1.98 volte la posta.
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Il pronostico
Con una quota che sfiora le due volte la posta non possiamo non puntare sul GOL, visto il valore – nullo – che ha questa partita. Sì, una gara da almeno una rete per squadra e che si potrebbe anche chiudere con un pareggio. Ma il risultato finale, in questo caso, è davvero da tripla.
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Le probabili formazioni di Slovacchia-Romania
SLOVACCHIA (3-4-2-1): Dubravka; Valjent, Vavro, Obert; Bero, Lobotka, Duda, Hancko; Sauer, Haraslin; Strelec.
ROMANIA (4-2-3-1): Radu; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Marin, Dragomir; Man, Hagi, Mihaila; Birligera.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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