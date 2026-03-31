Pronostico Messico-Belgio: storica prima volta

di

Messico-Belgio è un’amichevole internazionale che si gioca mercoledì: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Nei quattro scontri diretti che ci sono stati nella storia di queste squadre, il Belgio non ha mai battuto il Messico. Due sconfitte – molto lontane negli anni – e due pareggi, gli ultimi.

Pronostico Messico-Belgio
Pronostico Messico-Belgio: storica prima volta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Dopo la bella e larga affermazione contro gli USA nell’amichevole della scorsa settimana, il Belgio vuole chiudere questa campagna americana con la seconda vittoria di fila. Il Messico non è una squadra di poco conto, anche se ha pareggiato contro il Portogallo – zero a zero – dimostrando di avere qualche problema in fase offensiva che deve essere tenuto in considerazione.

La squadra di Rudi Garcia, invece, lì davanti (5-2 il finale) ha fatto praticamente quello che ha voluto, distruggendo le poche certezze difensive che aveva la truppa di Pochettino. Una gara, questa, che regalerà come avrete letto nel titolo la prima storica vittoria europea in questo confronto. Non vediamo realmente come possa finire in modo diverso.

Come vedere Messico-Belgio in diretta tv e in streaming

Come vedere Messico-Belgio
Come vedere Messico-Belgio in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Messico-Belgio, è un’amichevole internazionale che si gioca mercoledì 1 aprile alle 3. Alcune amichevoli internazionali in questi giorni sono trasmesse da Sky Sport. Ma non tutte. Questo match, comunque, non verrà trasmesso in diretta.

Comparazione quote

La vittoria del Belgio è quotata 2.05 su Lottomatica e Goldbet. Il segno GOL, invece, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 1.68 volte la posta.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Belgio vincente anche stavolta contro un Messico che davanti ad oggi ha poche qualità. Garcia vola e si vuole candidare, pure, come uno degli outsider del prossimo Mondiale.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Messico-Belgio

MESSICO (4-3-3): Rangel; Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo; Vargas, Lira, Fidalgo; Alvarado, Jimenez, Gutierrez.
BELGIO (4-2-3-1): Lemmens; Meunier, Debast, Mechele, De Cuyper; Raskin, Onana; Saelemaekers, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica