Pronostico Messico-Belgio: storica prima volta

Messico-Belgio è un’amichevole internazionale che si gioca mercoledì: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Nei quattro scontri diretti che ci sono stati nella storia di queste squadre, il Belgio non ha mai battuto il Messico. Due sconfitte – molto lontane negli anni – e due pareggi, gli ultimi.

Dopo la bella e larga affermazione contro gli USA nell’amichevole della scorsa settimana, il Belgio vuole chiudere questa campagna americana con la seconda vittoria di fila. Il Messico non è una squadra di poco conto, anche se ha pareggiato contro il Portogallo – zero a zero – dimostrando di avere qualche problema in fase offensiva che deve essere tenuto in considerazione.

La squadra di Rudi Garcia, invece, lì davanti (5-2 il finale) ha fatto praticamente quello che ha voluto, distruggendo le poche certezze difensive che aveva la truppa di Pochettino. Una gara, questa, che regalerà come avrete letto nel titolo la prima storica vittoria europea in questo confronto. Non vediamo realmente come possa finire in modo diverso.

Come vedere Messico-Belgio in diretta tv e in streaming

Messico-Belgio, è un’amichevole internazionale che si gioca mercoledì 1 aprile alle 3. Alcune amichevoli internazionali in questi giorni sono trasmesse da Sky Sport. Ma non tutte. Questo match, comunque, non verrà trasmesso in diretta.

Comparazione quote

La vittoria del Belgio è quotata 2.05 su Lottomatica e Goldbet. Il segno GOL, invece, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 1.68 volte la posta.

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Il pronostico

Belgio vincente anche stavolta contro un Messico che davanti ad oggi ha poche qualità. Garcia vola e si vuole candidare, pure, come uno degli outsider del prossimo Mondiale.

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Le probabili formazioni di Messico-Belgio

MESSICO (4-3-3): Rangel; Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo; Vargas, Lira, Fidalgo; Alvarado, Jimenez, Gutierrez.

BELGIO (4-2-3-1): Lemmens; Meunier, Debast, Mechele, De Cuyper; Raskin, Onana; Saelemaekers, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1