Pronostico Irlanda-Macedonia del Nord: non succede dal 1997

Irlanda-Macedonia del Nord è un’amichevole internazionale che si gioca martedì: dove vederla, probabili formazioni e pronostico
Niente da fare stavolta per la Macedonia del Nord, che quattro anni fa dopo aver eliminato l’Italia almeno si è giocata la possibilità di andare al Mondiale nella finale. Qualche giorno fa è arrivata una sconfitta senza storia contro la Danimarca. E martedì si gioca un’amichevole.
Anche l’Irlanda è delusa. Soprattutto perché è stata eliminata solamente ai calci di rigore dalla Repubblica Ceca dopo aver fatto una grande prestazione in trasferta. Delusione e amaro in bocca per quello che poteva essere e che non è stato, ma almeno, la voglia dei padroni di casa, è quella di continuare a tenere una striscia positiva aperta contro la Macedonia del Nord. Perché è lontano 1997 che gli ospiti, quando giocano una partita contro l’Irlanda, non vincono. Non che ci siano stati chissà quanti incroci nel mezzo – parliamo di altre quattro partite – ma rimane comunque il fatto che nel corso degli ultimi anni di affermazioni non ce ne sono state.
Ora, a differenza di giovedì scorso almeno un gol gli ospiti lo dovrebbero trovare, quindi, come potete capire anche dal titolo, crediamo che ci sarà una partita da almeno tre reti complessive. Sotto il nostro pronostico.
Come vedere Irlanda-Macedonia del Nord in diretta tv e in streaming
Irlanda-Macedonia del Nord, è un’amichevole internazionale che si gioca martedì 31 marzo alle 20:45. Alcune amichevoli internazionali in questi giorni sono trasmesse da Sky Sport. Ma non tutte. Questo match, comunque, non verrà trasmesso in diretta.
Comparazione quote
La vittoria dell’Irlanda è quotata 1.57 su Lottomatica e Goldbet. Il segno GOL, invece, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 1.88 volte la posta.
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Il pronostico
Irlanda vincente dentro un match da almeno tre reti complessive e anche da almeno un gol per squadra.
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Le probabili formazioni di Irlanda-Macedonia del Nord
IRLANDA (3-4-2-1): Kelleherer; O’Brien, Collins, O’Shea; Coleman, Molumby, Taylor, Manning; Ogbene, Azaz; Parrot.
MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1): Dimitrievski; Stojcevski, Zajkov, Musliu, Herrera; Atanasov, Elmas; Qamii, Baradhi, Churlinov; Rastoder.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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