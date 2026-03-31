Pronostico Iraq-Bolivia: il sogno si infrange in finale

Iraq-Bolivia è uno spareggio che mette in palio il Mondiale: probabili formazioni e pronostico
Una finale che mette in palio un posto al Mondiale. Ore frenetiche per Iraq e Bolivia. Anche se, per quello che è lo storico di queste due nazionale, il sogno per una delle due si infrangerà proprio all’ultimo atto.
L’Iraq al Mondiale non ha mai partecipato. Si presenta a questo match dopo aver segnato un rigore al 17′ minuto di recupero che ha permesso di essere all’ultimo atto. La Bolivia, invece, oltre ad aver guadagnato la possibilità di giocare gli spareggi dentro un girone, quello sudamericano, che lo sappiamo tutti quanto sia complicato, manca dal Mondiale del 1994, sempre negli Stati Uniti. E potrebbe essere questo un segnale: si ritorna sempre dove si è stati bene.
Andando ad analizzare quelle che sono le caratteristiche dei giocatori – sono molto più conosciuti quelli boliviani che, qualche partita importante nella propria carriera l’hanno giocata – è evidente che proprio questa squadra abbia ottime possibilità di andare a giocare la manifestazione della prossima estate. Il pronostico ve lo diciamo sotto.
Come vedere Iraq-Bolivia in diretta tv e in streaming
Iraq-Bolivia è una finale che mette in palio un posto nel Mondiale e si gioca mercoledì 1 aprile alle 5. La partita in questione si potrà seguire su FIFA+, che dà la possibilità di vedere le partite in streaming. In tv non è possibile vederla. In streaming sempre su Dazn ci sarà la possibilità di vedere il match.
Comparazione quote
La vittoria della Bolivia è quotata 2.90 su Lottomatica e Goldbet. Il segno NO GOL, invece, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 1.73 volte la posta.
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Il pronostico
Intanto occhio ai cartellini: tutti i giocatori in campo stanotte si giocano la vita e non metteranno da parte il coraggio, il temperamento, e tutto quello che potrebbe servire per vincere la vincere. E poi crediamo, dentro un match da meno di tre reti complessive, che la Bolivia possa tornare al Mondiale dopo oltre 30anni. Per l’Iraq il sogno si infrange in finale.
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Le probabili formazioni di Iraq-Bolivia
IRAQ (4-4-2): Basil; Saadon, Younis, Hashem, Maknzi; Jasim, Nabeel, Ismaeel, Attwan; Yahya, Meme.
BOLIVIA (4-3-3): Viscarra; Medina, Haquin, Morales, Fernandez; Matheus, Cuellar, Villamil; Miguelito, Monteiro, Vaca.
POSSIBILE RISULTATO: 0-1
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