Pronostico Galles-Irlanda del Nord: salutano con una vittoria

Galles-Irlanda del Nord è un’amichevole internazionale che si gioca martedì: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Oltre il danno anche la beffa. Sì, perché le squadre che giovedì scorso hanno perso la semifinale per il Mondiale, si scontrano in questo martedì di delusione quando avrebbero voluto essere a casa.

In Galles, eliminato dalla Bosnia, arriva l’Irlanda del Nord, una squadra che ha fatto vedere pochissimo contro l’Italia e che si appresta a chiudere questa campagna con un’altra sconfitta. Diversa è stata la sconfitta, ai calci di rigore, dei padroni di casa che contro Dzeko e compagni hanno dominato in lungo e in largo e sono stati davvero sfortunati. Una situazione amarissima, che non ha permesso di essere in campo per qualcosa di importante questa sera. Ci sono delle differenze importanti tra queste due nazionali perché da un lato ci sono dei giocatori che giocano in campionati sicuramente di primo livello, dall’altro invece sono pochi quelli che possono fare la differenza.

L’obiettivo del Galles, anche se con motivazioni che sono vicine allo zero (come potrebbe essere altrimenti?) è quello di salutare i propri tifosi con una vittoria che non lenirà comunque il dolore per quello che è successo la scorsa settimana.

Come vedere Galles-Irlanda del Nord in diretta tv e in streaming

Galles-Irlanda del Nord, è un’amichevole internazionale che si gioca martedì 31 marzo alle 20:45. Alcune amichevoli internazionali in questi giorni sono trasmesse da Sky Sport. Ma non tutte. Questo match, comunque, non verrà trasmesso in diretta.

Comparazione quote

La vittoria del Galles è quotata 1.70 su Lottomatica e Goldbet. Il segno NO GOL, invece, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 1.83 volte la posta.

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Il pronostico

Il Galles in casa rimane una squadra complicata da affrontare e l’Irlanda del Nord non ha giocatori così importanti per metterli in difficoltà. Match da vittoria interna.

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Le probabili formazioni di Galles-Irlanda del Nord

GALLES (4-1-4-1): Darlow; Williams, Rodon, Lawlor, Dasilva; Ampadu; James, Wilson, James, Johnson; Brooks.

IRLANDA DEL NORD (5-4-1): Charles; Devlin, Hume, McNair, McConville, Spencer; Devenny, Charles, Galbraith, Price; Donley.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0