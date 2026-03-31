Pronostico Congo-Giamaica: si meritano il Mondiale

Congo-Giamaica è uno spareggio che mette in palio il Mondiale: probabili formazioni e pronostico

Una finale che mette in palio un posto al Mondiale. Congo e Giamaica si giocano tutto nella notte di martedì e c’è una squadra che si merita di arrivare a giocarsi la manifestazione estiva per come è arrivata fino a questo punto.

Il Congo non è riuscito a staccare il pass per la qualificazione diretta perché superato dal Senegal di due punti nel proprio girone, ma per essere direttamente in questa finale ha prima dovuto battere Camerun e Senegal. Mica semplice, visto che parliamo delle due nazionali che forse hanno la maggiore storia in Africa. La Giamaica, invece, è stata superata da Curacao, una delle isole più piccole del Mondo, che ha staccato il pass per il Mondiale. Una delusione che ha fatto saltare la panchina di McLaren – si è dimesso – e la squadra è stata affidata a Speid, un tecnico scelto ad interim e con il quale sono arrivate tre vittorie senza mai subire gol.

Cammini diversi, evidentemente. Molto più complicato e arduo quello del Congo che non ha mai mollato nonostante avesse davanti degli ostacoli quasi insormontabili. Ed è anche per questo che gli africano partono leggermente favoriti nel nostro pronostico. Se lo meritano proprio questo Mondiale.

Come vedere Congo-Giamaica in diretta tv e in streaming

Congo-Giamaica è una finale che mette in palio un posto nel Mondiale e si gioca martedì 31 marzo alle 23:00. La partita in questione si potrà seguire su FIFA+, che dà la possibilità di vedere le partite in streaming. In tv non è possibile vederla.

Comparazione quote

La vittoria del Congo è quotata 1.85 su Lottomatica e Goldbet. Il segno NO GOL, invece, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 1.53 volte la posta.

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Il pronostico

Una partita così importante che non potrà regalare chissà quale spettacolo. Troppo alta la posta in palio. Crediamo, invece, che il Congo possa riuscire a vincere questa partita con il minimo scarto e dentro una gara da meno di tre reti complessive.

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Le probabili formazioni di Congo-Giamaica

CONGO (4-2-3-1): Bertaud; Kalulu, Mbemba, Inonga, Masuaku; Pickel, Moutoussamy; Bongonda, Kakuta, Wissa; Banza.

GIAMAICA(4-4-2): Blake; Lembikisa, Lowe, Bernard, Leigh; Decordova-Reid, Latibeaudiere, Johnson, Gray; Antonio, Nicholson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0