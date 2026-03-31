Pronostico Canada-Tunisia: un gol per parte accontenta (quasi) tutti

Canada-Tunisia, i numeri e i rispettivi periodi di forma parlano chiaro: non si torna più indietro
Tra le tante amichevoli internazionali in programma, quella che vedrà il Canada ospitare la Tunisia calamita non pochi temi alla vigilia. A cominciare dalla doppietta messa a segno da Jonathan David contro l’Islanda: l’attaccante canadese, protagonista di una stagione a dir poco negativa con la maglia della Juventus, in Nazionale non ha di certo perso il feeling con il gol.
Dotati di buone individualità dalla cintola in su, i co-organizzatori della Coppa del Mondo sono imbattuti da ben cinque partite: risalente allo scorso giugno, l’ultimo KO contro l’Australia è stato ampiamente superato da una squadra caratterizzata da un buon affiatamento.
Le quattro vittorie e i tre pareggi ottenuti dagli uomini di Marsch nelle ultime otto partite sono un biglietto da visita niente male per il Canada. Tuttavia, dopo la brutta parentesi in Coppa d’Africa, la Tunisia è riuscita a risalire la china: la vittoria striminzita ma comunque meritata contro Haiti ha ridato un po’ di serenità ad un ambiente da ricostruire.
Come vedere Canada-Tunisia in diretta tv e in streaming
In programma nella notte tra martedì 31 marzo e mercoledì primo aprile, il match tra Canada e Tunisia, con fischio d’inizio fissato all’1:30 ore italiane, non avrà copertura televisiva.
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Comparazione quote
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Le probabili formazioni
Canada (4-4-2): St. Clair; Laryea, Miller, Waterman, Sigur; Marcelo Flores, Saliba, Osorio, Ahmed; David, Larin. Ct: Marsch.
Tunisia (4-3-3): Ben Hessen; Zaalouni, Arous, Ben Ouanes, Ben Hamida; Khedira, Skhiri, Gharbi; Ayari, Elloumi, Tounekti. Ct: Lamouchi.
Il pronostico
Pur non prospettandosi molto scoppiettante, il match tra Canada e Tunisia dovrebbe mettere entrambe le squadre nelle condizioni di mettere a segno almeno un gol: con difese non proprio impenetrabili, lo scenario appare piuttosto movimentato.
POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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