Pronostico Canada-Tunisia: un gol per parte accontenta (quasi) tutti

Canada-Tunisia, i numeri e i rispettivi periodi di forma parlano chiaro: non si torna più indietro

Tra le tante amichevoli internazionali in programma, quella che vedrà il Canada ospitare la Tunisia calamita non pochi temi alla vigilia. A cominciare dalla doppietta messa a segno da Jonathan David contro l’Islanda: l’attaccante canadese, protagonista di una stagione a dir poco negativa con la maglia della Juventus, in Nazionale non ha di certo perso il feeling con il gol.

Dotati di buone individualità dalla cintola in su, i co-organizzatori della Coppa del Mondo sono imbattuti da ben cinque partite: risalente allo scorso giugno, l’ultimo KO contro l’Australia è stato ampiamente superato da una squadra caratterizzata da un buon affiatamento.

Le quattro vittorie e i tre pareggi ottenuti dagli uomini di Marsch nelle ultime otto partite sono un biglietto da visita niente male per il Canada. Tuttavia, dopo la brutta parentesi in Coppa d’Africa, la Tunisia è riuscita a risalire la china: la vittoria striminzita ma comunque meritata contro Haiti ha ridato un po’ di serenità ad un ambiente da ricostruire.

Come vedere Canada-Tunisia in diretta tv e in streaming

In programma nella notte tra martedì 31 marzo e mercoledì primo aprile, il match tra Canada e Tunisia, con fischio d’inizio fissato all’1:30 ore italiane, non avrà copertura televisiva.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno GOAL nel match è bancato a quota 1,95 su Goldbet e 1,90 su Snai: se si dovesse sbloccare nella prima frazione di gioco, la contesa potrebbe regalare sprazzi di bel calcio molto interessanti.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Le probabili formazioni

Canada (4-4-2): St. Clair; Laryea, Miller, Waterman, Sigur; Marcelo Flores, Saliba, Osorio, Ahmed; David, Larin. Ct: Marsch.

Tunisia (4-3-3): Ben Hessen; Zaalouni, Arous, Ben Ouanes, Ben Hamida; Khedira, Skhiri, Gharbi; Ayari, Elloumi, Tounekti. Ct: Lamouchi.

Il pronostico

Pur non prospettandosi molto scoppiettante, il match tra Canada e Tunisia dovrebbe mettere entrambe le squadre nelle condizioni di mettere a segno almeno un gol: con difese non proprio impenetrabili, lo scenario appare piuttosto movimentato.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1