Pronostico Brasile-Croazia: Ancelotti stavolta sorride

Brasile-Croazia è un’amichevole internazionale che si gioca mercoledì: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

La sconfitta contro la Francia – due a uno per i galletti – qualche preoccupazione nel Brasile l’ha messa. Ma Ancelotti sa bene che non sono queste le partite da vincere. Però è meglio chiudere questo doppio appuntamento con una vittoria e la sfida contro la Croazia non sembra essere particolarmente impossibile come quella di qualche giorno fa.

Con lo stesso risultato i croati hanno battuto la Colombia collezionando quattro affermazioni di fila. Una squadra evidentemente in forma, quella di Modric, che vorrebbe anche continuare su questa scia. Ma il Brasile altri passi falsi – da quelle parti tutte le partite hanno un valore importante – non se ne può permettere in nessun modo per iniziare a mettere in discussione il tecnico italiano. Ovviamente solo qualche tifoso e l’opinione pubblica potrebbe fare qualcosa del genere, Carletto ha così tanta esperienza che vuole arrivare pronto al Mondiale. E basta.

Comunque, per quelle che sono le qualità delle due nazionali che scenderanno in campo, evidentemente c’è una squadra favorita. Nonostante lo strapotere della rosa francese (andate a vedervi la rosa) il Brasile è riuscito comunque a rimanere dentro una partita complicata. E contro la Croazia è favorito.

Come vedere Brasile-Croazia in diretta tv e in streaming

Ucraina-Albania, è un’amichevole internazionale che si gioca mercoledì 1 aprile alle 2. Alcune amichevoli internazionali in questi giorni sono trasmesse da Sky Sport. Ma non tutte. Questo match, comunque, non verrà trasmesso in diretta.

Comparazione quote

La vittoria del Brasile è quotata 1.75 su Lottomatica e Goldbet. Il segno GOL, invece, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 1.60 volte la posta.

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Il pronostico

Chiuderà con una vittoria il Brasile questa fase di partite amichevoli. Gara da almeno tre reti complessive. Ancelotti sa bene che è meglio vincere anche se il match ha poco valore.

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Le probabili formazioni di Brasile-Croazia

BRASILE (4-4-2): Ederson; Danilo, Bremer, Leo Pereira, Santos; Luiz Henrique, Casemiro, Santos, Martinelli; Cunha, Vinicius.

CROAZIA (4-5-1): Livakovic; Pasalic, Erlic, Vuskovic, Pongracic; Pasalic, Moro, Modric, Sucic, Perisic; Matanovic.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1