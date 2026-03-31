I pronostici di martedì 31 marzo: qualificazioni ai Mondiali e amichevoli internazionali

I pronostici di martedì 31 marzo, ci sono gli spareggi di qualificazione ai Mondiali e delle amichevoli internazionali
Sarà un martedì ricco di partite con gli spareggi finali di qualificazione ai Mondiali e numerose amichevoli internazionali. Riflettori puntati naturalmente sull’Italia che in Bosnia si gioca l’accesso alla fase finale dei Mondiali 2026. Gli altri spareggi europei in programma sono Kosovo-Turchia, Repubblica Ceca-Danimarca e Svezia-Polonia.
La Bosnia è stata la squadra più fallosa e più ammonita delle qualificazioni ai Mondiali UEFA, ha preso tre ammonizioni col Galles e anche contro l’Italia proverà a giocare sporco per innervosire gli azzurri sulla carta più tecnici. Sarà una partita maschia ed è facile immaginare un numero di ammonizioni superiore alla soglia di 4,5.
Si giocano l’accesso al Mondiale agli spareggi anche Repubblica Democratica del Congo e Giamaica e Iraq-Bolivia.
Ci sono anche numerose amichevoli spettacolari in cui over e gol non dovrebbero mancare. Occhio in particolare a Spagna-Egitto, Stati Uniti-Portogallo, Argentina-Zambia, Brasile-Croazia e Messico-Belgio.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Inghilterra-Giappone, Amichevole, ore 21:00
Vincenti
- MAROCCO (in Marocco-Paraguay, Amichevole, ore 20:00)
- OLANDA (in Olanda-Ecuador, Amichevole, ore 20:40)
- CONGO (in Congo-Giamaica, Amichevole, ore 23:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Spagna-Egitto, Amichevole, ore 21:00
- Argentina-Zambia, Amichevole, ore 01:15
- Brasile-Croazia, Amichevole, ore 02:00
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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Norvegia-Svizzera, Amichevole, ore 18:00
- Stati Uniti-Portogallo, Amichevole, ore 01:00
- Messico-Belgio, Amichevole, ore 03:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 13.81 GOLDBET ; 13.91 SPORTBET; 13.81 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 2 + GOL in Svezia-Italia U21, Amichevole, ore 18:30
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