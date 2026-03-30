Pronostico Serbia-Arabia Saudita: la rivincita è immediata

Serbia-Arabia Saudita è un’amichevole internazionale che si gioca martedì: dove vederla, probabili formazioni e pronostico
Ha voglia di rivincita la Serbia in questa seconda amichevole dopo la legnata presa contro la Spagna qualche giorno fa. E contro l’Arabia Saudita, una nazionale che viene da due sconfitte di fila – contro l’Egitto è stata proprio una brutta prestazione – i serbi non dovrebbero avere chissà quali particolari problemi. Parliamo comunque di una nazionale che ha in rosa delle qualità importanti e che ha dei giocatori che si esibiscono in campionati allenanti e pure molto.
Saltata la qualificazione al Mondiale – o per meglio dire la possibilità di giocarsi i playoff per un solo punto – la Serbia ha iniziato un’opera di svecchiamento della rosa che si spera possa dare i frutti necessari nel corso dei prossimi mesi e dei prossimi anni. E solamente vincendo alcune partite si può anche trovare quella voglia di credere nel nuovo progetto. Il fatto di aver perso con la Spagna era stato messo sicuramente in preventivo, così come era stato messo in preventivo il fatto di poter vincere contro un’Arabia Saudita che vorrebbe anche cercare di alzare il proprio livello, ma che dimostra di avere poche qualità tecniche e anche fisiche e quindi perde delle partite che sulla carta dovrebbero essere pure semplici. Niente da fare, in questo caso, il progetto non porterà quasi a nulla e si prospetta un’altra partita persa. Che sarebbe, pure, la terza di fila.
Come vedere Serbia-Arabia Saudita in diretta tv e in streaming
Serbia-Arabia Saudita, è un’amichevole internazionale che si gioca martedì 31 marzo alle 18. Alcune amichevoli internazionali in questi giorni sono trasmesse da Sky Sport. Ma non tutte. Questo match, comunque, non verrà trasmesso in diretta su canale Sky Sport Uno.
Comparazione quote
Non ci sono quote, nel momento in cui andiamo online, per questa partita.
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Il pronostico
Ci aspettiamo, come detto prima, una vittoria della Serbia in una partita nella quale l’Arabia Saudita non dovrebbe riuscire a trovare la via della rete.
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Le probabili formazioni di Serbia-Arabia Saudita
SERBIA (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Milenkovic, Pavlovic, Terzic; Mimovic, Stankovic, Gudelj, Kostic; Milinkovic-Savic; Birmancevic, Mitrovic.
ARABIA SAUDITA (5-4-1): Al Aqidi; Abdulhamid, Al Amri, Lajami, Kadesh, Yahya; Al Faraj, Kanno, Al Juwajr, Al Ghannam; Al Buraikan.
POSSIBILE RISULTATO: 3-0
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