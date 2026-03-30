Pronostico Kazakistan-Comoros: vittoria già in cassaforte

Kazakistan-Comoros è una partita valida per la Fifa Series: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
In casa contro Comoros il compito del Kazakistan, in questa sfida valida per la Fifa Series, è molto semplice. E non c’è onestamente nessuna possibilità che i padroni di casa, dopo la vittoria sulla Namibia per due a zero, possano perdere punti contro una formazione che ha perso la prima partita proprio contro gli africani e che non ha chissà quale valore tecnico per riuscire a mettere il freno ai kazaki.
Non c’è solo il fattore campo, ma c’è sicuramente una crescita della nazionale che ha pure l’opportunità di giocare davanti ai propri tifosi questa manifestazione a spingerci a dire questo. C’è da sottolineare, per chi se lo fosse perso, che un paio di mesi nelle qualificazioni ai Mondiali il Kazakistan è riuscito a fermare il Belgio in una partita, pareggiandola, dimostrando di avere delle qualità anche importanti. Ora, non così importanti da qualificarsi alla manifestazione estiva, ma bastevoli senza discussione per riuscire a battere Comoros in una partita secca. Quindi, evidente, che di possibilità che questo match possa finire in maniera diversa rispetto ad una vittoria dei padroni di casa, non ce ne stanno proprio.
Come vedere Kazakistan-Comoros in diretta tv e in streaming
Kazakistan-Comoros, valida per gli spareggi per la Fifa Series, è in programma martedì 31 marzo alle 14. La partita in questione si potrà vedere sul sito della Fifa, che manda queste partite in diretta streaming.
Comparazione quote
La vittoria del Kazakistan è quotata 1.45 su alcuni bookmaker. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 1.48.
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Il pronostico
In una gara a senso unico, con nessuna possibilità come spiegato prima che il Kazakistan non vinca questa partita, crediamo che la stessa si possa anche chiudere, e sicuramente sarà così, con una sola formazione a segno.
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Le probabili formazioni di Kazakistan-Comoros
KAZAKISTAN (4-2-3-1): Anarbekov; Mrynskiy, Kasym, Alip, Vorovskyi; Kuat, Orazov; Chesnokov, Samorodov, Kenzehebck; Sviridov.
COMOROS (4-4-2): Pandor; Toibibou, Soilihi, Kari, Boura; Youssouf, M. Youssouf, Mohamed, Selemani; M’Changama, Said.
POSSIBILE RISULTATO: 2-0
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