Pronostico Botafogo-Mirassol: l’ora della svolta

Botafogo-Mirassol è una partita della nona giornata del campionato brasiliano: probabili formazioni e pronostico
Appaiate a quota sei punti in classifica dopo sette partite giocate, Botafogo e Mirassol non hanno iniziato nel migliore dei modi la loro stagione nel Brasileirao. Ma per una delle due è arrivato il momento della svolta.
E crediamo sia arrivato per la formazione di casa: nelle ultime cinque partite il Botafogo ha vinto sì solamente una volta, ma ha dimostrato nel corso delle ultime settimane di aver cominciato a mandare dei segnali di risveglio che, per questa partita, devono essere tenuti per forza di cose in considerazione. Anche perché, dall’altro lato, il Mirassol tutto sta facendo tranne che cercare di tirarsi fuori. Sono tre le sconfitte consecutive e, l’ultima vittoria, risale all’ultimo giorno del mese di gennaio. Nel mentre, visto che ci sono diverse competizioni in mezzo, il dolce gusto della vittoria non è mai stato provato e vedendo le condizioni crediamo che non ci possa essere una reazione immediata, anzi. Crediamo che il Botafogo in questa partita possa riuscire a iniziare quella scalata che serve per tornare in posizioni di classifica più consone al valore storico di questa squadra. Quindi, sotto, vi rimandiamo a quello che è il nostro pronostico.
Come vedere Botafogo-Mirassol in diretta tv e in streaming
Botafogo-Mirassol, è una partita valida per la nona giornata del campionato brasiliano e si gioca il 2 aprile alle 00:30. Le partite di questo campionato, in Italia, non sono visibili né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Quindi non c’è nessuna possibilità di seguire il match in diretta.
Comparazione quote
La vittoria del Botafogo è quotata 2.05 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL, invece, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 1.85 volte la posta.
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Il pronostico
Negli unici due incontri che ci sono stati nella storia di queste due squadre mai è finita con entrambe a segno. E sarà così anche stavolta. Ci aspettiamo una vittoria del Botafogo in una gara da meno di tre reti complessive.
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Le probabili formazioni di Botafogo-Mirassol
BOTAFOGO (4-2-3-1): Steffens; Vitinho, Bastos, Barboza, Alex Telles; Medina, Edenilson; Rodriguez, Montoro, Matheus Martins; Arthur Cabral.
MIRASSOL (4-2-3-1): Walter; Formiga, Victor, Willian, Reinaldo; Neto Moura, Lara; Negueba, Gabriel Pires, Galeano; Soares.
POSSIBILE RISULTATO: 1-0
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