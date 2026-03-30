Pronostico Australia-Curacao: si viaggia a punteggio pieno

Australia-Curacao è una partita della fase a gironi della Fifa Series: dove vederla, formazioni e pronostico
Dopo la vittoria all’esordio contro il Camerun, sicuramente l’avversaria che avrebbe potuto regalare qualche problema, i padroni di casa dell’Australia in questa Fifa Series hanno la possibilità contro Curacao di volare a punteggio pieno e probabilmente da sola, al comando, in questo raggruppamento.
Con l’affermazione del 27 marzo, l’Australia ha interrotto una serie di tre sconfitte di fila che oggettivamente iniziava a pesare nella testa dei giocatori. Qualcosa che difficilmente (visto anche il livello delle avversarie affrontate) si era visto da quelle parti. Una boccata d’ossigeno in questa nuova competizione voluta dalla Fifa e che mette di fronte delle nazionali che o al Mondiale o in qualche amichevole avrebbero la possibilità di confrontarsi. Quello contro Curacao sarà il primo incrocio per l’Australia che giocherà qualche ora dopo l’inizio dell’altra partita di questo girone. E con quasi ogni probabilità – il Camerun è favorito sulla Cina e quindi potrebbe prendersi la prima vittoria – volerà in testa al girone. Diciamo che è un’occasione, per quello che vale, sicuramente da sfruttare.
Come vedere Australia-Curacao in diretta tv e in streaming
Australia-Curacao, è una partita della nuova manifestazione, Fifa Series, che si gioca martedì alle 11:10. Il match in questione in Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming, nessuno ha acquisito i diritti per queste partite che sono di preparazione alla prossima Coppa del Mondo.
Comparazione quote
La vittoria dell’Australia è quotata 1.37 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 1.52 sempre sugli stessi bookmaker.
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Il pronostico
Seconda vittoria di fila per l’Australia in questa competizione. Una gara che ha poco da raccontare. Sfida, tra le altre cose, anche da una sola squadra a segno, quella che gioca in casa.
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Le probabili formazioni di Australia-Curacao
AUSTRALIA (5-4-1): Ryan; Italiano, Geria, Bos, Circati, Herrington; Metcalfe, O’Neill, McGree, Boyle; Juric.
CURACAO (4-2-3-1): Room; Brenet, Gaari, Bazoer, Floranus; Bacuna, Comenencia; Hansen, Bacuna, Gorre; Kuwas.
POSSIBILE RISULTATO: 0-2
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