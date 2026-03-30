Pronostico Algeria-Uruguay: c’è una certezza

Algeria-Uruguay è un’amichevole internazionale che si gioca martedì: dove vederla, probabili formazioni e pronostico
Si gioca a Torino. E arrivano due squadre che nella prima amichevole di questo stop per le nazionali hanno fatto bene, nonostante abbiano avuti delle sfide completamente diverse.
L’Algeria, a Genova, ha vinto sette a zero contro il Guatemala. Una partita che non ha mai avuto storia e che gli africani hanno portato a casa senza nessun tipo di problema. La truppa di Bielsa, invece, a Wembley, ha impattato uno a uno contro l’Inghilterra grazie al rigore messo a segno nel recupero da Valverde. Tra le altre cose è pure arrivata un’esultanza incredibile, segnale di come questa squadra tenesse alla partita. C’è stato pure qualche colpo proibito, ma lo sappiamo che quando la squadra uruguaiana scende in campo ci mette sempre tutto. Ora, contro l’Algeria – un’altra nazionale con un temperamento davvero importante – ci aspettiamo una partita vera. Anche con altri colpi proibiti (quindi occhio ai cartellini gialli) e con i sudamericani che oggettivamente hanno qualcosa di più rispetto agli africani. Sia in termini tecnici, sia in termini tattici.
E siccome, come abbiamo visto, nessuno vuole perdere e nessuno vuole pensare nel propri club con una sconfitta che è sempre difficile da digerire, crediamo che l’Uruguay possa riuscire a mettere la testa davanti in questa amichevole. Sotto vi diciamo quello che è il nostro pronostico.
Come vedere Algeria-Uruguay in diretta tv e in streaming
Algeria-Uruguay, è un’amichevole internazionale che si gioca martedì 31 marzo alle 20:30 Alcune amichevoli internazionali in questi giorni sono trasmesse da Sky Sport. Ma non tutte. Questo match, comunque, verrà trasmesso in diretta su canale Sky Sport.
Comparazione quote
La vittoria dell’Uruguay è quotata 2.00 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL, invece, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 2.05 volte la posta.
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Il pronostico
Le qualità tecniche e fisiche dell’Uruguay le conosciamo tutti. E ci aspettiamo una vittoria sudamericana. La gara, tra le altre cose, dovrebbe pure regalare almeno un gol per squadra. E questa quota è altissima ed è sicuramente da sfruttare.
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Le probabili formazioni di Algeria-Uruguay
ALGERIA (4-4-2): Mastil; Abada, Belaid, Bensebaini, Ait-Nouri; Mahrez, Titraoui, Zerrouki, Aouar; Gouiri, Amoura.
URUGUAY (4-4-1-1): Muslera; Varela, Araujo, Olivera, Piquerez; Canobbio, Ugarte, Valverde, Araujo; De Arrascaeta; Aguirre.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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