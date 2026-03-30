I pronostici di lunedì 30 marzo: amichevoli internazionali, Serie C e altri campionati

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I pronostici di lunedì 30 marzo, ci sono altre amichevoli internazionali, la Serie C, e altri campionati minori

Già qualificata ai prossimi Mondiali, la Germania è attesa da un confronto amichevole con il Ghana utile ad oliare alcuni meccanismi soprattutto dalla cintola in giù. Reduci da cinque vittorie consecutive, gli uomini di Nagelsmann si presentano con i favori del pronostico dalla loro parte anche al match con la compagine africana.

I pronostici di lunedì 30 marzo: amichevoli internazionali, Serie C e altri campionati (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Se il reparto offensivo dei tedeschi continua a lanciare messaggi importanti, però, la difesa non fornisce le stesse garanzie; tuttavia, amnesie e svarioni del proprio pacchetto arretrato hanno caratterizzato anche le ultime uscite del Ghana, come mostra il sonoro 5-1 che l’Austria è stato in grado di rifilare alla Nazionale allenata da Otto Addo.

La Germania non dovrebbe avere particolari problemi a dare una spallata importante al match sin dal primo tempo. Si prevede un monologo degli uomini di Nagelsmann in una partita che si dovrebbe chiudere con almeno tre gol complessivi.

Pronostici: la scelta del Veggente

1 + OVER 2,5 in Germania-Ghana, Amichevole, ore 21:00

Vincenti

  • CASERTANA (in Casertana-Sorrento, Serie C, ore 20:30)
  • GERMANIA (in Germania-Ghana, Amichevole, ore 21:00)
  • CIPRO (in Cipro-Moldavia, Amichevole, ore 18:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Francia-Islanda U21, Qualificazioni Europei U21, ore 19:00
  • Germania-Ghana, Amichevole, ore 21:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Arezzo-Ascoli, Serie C, ore 14:30
  • Olanda-Belgio U21, Amichevole, ore 18:30
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 5.67 GOLDBET ; 5.61 SPORTBET; 5.67 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1 + GOL in Germania-Ghana, Amichevole, ore 21:00

 

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