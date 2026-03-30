Amichevoli lunedì: i pronostici sui marcatori

I pronostici sui possibili marcatori riguardanti le tante Nazionali impegnate nelle amichevoli internazionali

Giornata di amichevoli internazionali piuttosto interessante quella che metterà difronte tante squadre in giro per il mondo, molte delle quali saranno chiamate a sfruttare quest’opportunità per capitalizzare l’occasione di oliare i propri meccanismi.

Ne sanno qualcosa Germania, Olanda ed Inghilterra, inevitabilmente favoriti nelle gare contro Ghana, Ecuador e Giappone che potrebbero archiviare senza troppi patemi d’animo. Ecco perché puntare su almeno un marcatore delle tre big dovrebbe rappresentare un’occasione interessante.

Harry Kane, ad esempio, è una garanzia troppo invitante per essere scartata. Il bomber del Bayern Monaco è pronto ad “abbattersi” anche sul Giappone in una sfida che i Tre Leoni cercheranno di azzannare sin dalle prime battute.

Vive un ottimo momento di forma anche Gakpo che, beneficiando dei movimenti di Malen, entrando dentro al campo con continuità potrebbe far saltare il banco con costanza.

Una fiche in ottica marcatori la merita infine anche Wirtz: protagonista di una stagione non molto esaltante in Premier League – impreziosita solo da quattro gol e due assist – il jolly offensivo del Liverpool è reduce dalla doppietta (e dai due assist) messa referto contro la Svizzera.

Wirtz, Gakpo e Kane marcatori plus si trovano complessivamente a quota 7,60 su Goldbet.