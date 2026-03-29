Pronostico Spagna-Egitto: l’imbattibilità continua nel tempio catalano

Spagna-Egitto è un’amichevole e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Senza contare la finale dell’ultima Nations League persa ai rigori contro il Portogallo, la Spagna è imbattuta da marzo 2024 tra match ufficiali e amichevoli. Una striscia pazzesca, che conferma la forza di una selezione che non a caso è, secondo tutti i bookmaker, la principale favorita per la vittoria della Coppa del Mondo, davanti a Inghilterra, Brasile e Francia. I campioni d’Europa venerdi scorso si sono abbattuti pure sulla Serbia, travolta 3-0 nello stadio del Villarreal: il solito dominio, sotto tutti i punti di vista, da parte della Roja, che sostanzialmente non ha mai consentito ai balcanici di presentarsi né di gravitare davanti alla porta difesa da Unai Simon.

Sugli scudi il duttile Oyarzabal (doppietta) che per il ct Luis de la Fuente è il terminale offensivo di questa selezione, mentre il terzo gol lo ha realizzato il classe 2003 Munoz, esterno dell’Osasuna.

Spagna che adesso si sposta in Catalogna, nell’area metropolitana di Barcellona, più precisamente a Cornellà de Llobregat, sede del nuovo stadio dell’Espanyol, dove ospiterà un Egitto orfano di Momo Salah. I Faraoni hanno disputato la loro prima partita dopo la Coppa d’Africa di gennaio – terminata in semifinale con la sconfitta per 1-0 con il Senegal – strapazzando 4-0 l’Arabia Saudita a Gedda. Nonostante l’assenza del fenomeno del Liverpool nonché capitano della selezione nordafricana, gli uomini di Hossam Hassan si sono scatenati mandando in gol ben quattro giocatori diversi: Trezeguet, Marmoush, Issa e Zizo. L’Egitto sarà una delle 48 rappresentative presenti tra poco più di due mesi in Nordamerica: nel loro girone ci figurano pure Belgio, Nuova Zelanda e Iran.

Come vedere Spagna-Egitto in diretta tv e in streaming

Spagna-Egitto, in programma martedì alle 21:00 all’RCDE Stadium di Cornellà de Llobregat, in Spagna, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

La Spagna gioca un calcio che rasenta la perfezione: il dominio territoriale ammirato contro la Serbia è il marchio di fabbrica di De La Fuente. Tra big e giocatori desiderosi di mettersi in mostra, la Roja ha soluzioni infinite. L’Egitto ha appena dimostrato di saper segnare anche senza Salah, grazie alla verve di Marmoush e Trezeguet, ma affrontare il palleggio spagnolo a Barcellona è una sfida di un altro livello rispetto alla gara con l’Arabia Saudita. La difesa egiziana, che ha sofferto la fisicità del Senegal in Coppa d’Africa, potrebbe faticare a leggere i tagli continui degli esterni spagnoli. La vittoria della Spagna appare l’esito più probabile, data la superiorità tecnica e l’organizzazione tattica. Difficile che i campioni d’Europa segnino meno di due reti davanti al pubblico catalano.

Le probabili formazioni di Spagna-Egitto

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Marcos Llorente, Laporte, Huijsen, Cucurella; Rodri, Zubimendi, Pedri; Yamal, Ferran Torres, Oyarzabal.

EGITTO (4-2-3-1): Shobeir; Hani, Ibrahim, Fathy, Fatouh; Attia, Ashour; Trezeguet, Zizo, Issa; Marmoush.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1