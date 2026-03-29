Pronostico Scozia-Costa d’Avorio: una cosa è certa

Scozia-Costa d’Avorio è un’amichevole internazionale che si gioca martedì: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Nonostante il Giappone sia una nazionale sicuramente importante e che alza spesso il livello dei suoi uomini e di conseguenza anche quello delle proprie prestazioni, nessuno si aspettava oggettivamente che la Scozia potesse perdere in casa contro i nipponici. Ma così è stato.

Una sconfitta in un’amichevole non fa tanto male, ma è evidente che la Scozia debba riprendersi e almeno portare a casa un sorriso nel secondo appuntamento contro la Costa d’Avorio che invece ha rifilato quattro gol alla Corea del Sud riprendendo una striscia di risultati utili che era stata interrotta dall’Egitto nella Coppa d’Africa. Sarà il primo incrocio tra queste due nazionali nella propria storia. E diciamolo chiaramente: non è che ci sia una formazione decisamente favorita sull’altra. Anzi, parliamo di un match davvero aperto a qualsiasi risultato vista la forza di entrambe. Nel senso: il livello è quello che è, ma si equivale, in poche parole.

Da sette gare di fila la Costa d’Avorio riesce a trovare il gol. Un dato che è da segnalare. E siccome la Scozia, se in una partita non segna, nell’altra torna ad esultare – è successo così negli ultimi 25 incontri – allora nel match di martedì sera ci aspettiamo una gara da almeno un gol per squadra. Il pronostico completo, poi, ve lo diamo sotto.

Come vedere Scozia-Costa d’Avorio in diretta tv e in streaming

Scozia-Costa d’Avorio, è un’amichevole internazionale che si gioca martedì 31 marzo alle 20:45. Alcune amichevoli internazionali in questi giorni sono trasmesse da Sky Sport. Ma non tutte. Questo match, comunque, verrà trasmesso in diretta su canale Sky Sport Uno.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.20 su alcuni bookmaker. Entrambe a segno, invece, hanno un valore che si aggira intorno all’1.70 su alcuno allibratori.

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Il pronostico

Sì, un gol a testa sicuro. La Scozia come detto prima non sbaglia due partite di fila e la Costa d’Avorio sta bene. Poi il match è da tripla, ma il fatto che tutte e due le squadre esulteranno non ci pare possa essere in discussione.

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Le probabili formazioni di Scozia-Costa d’Avorio

SCOZIA (4-2-3-1): Gunn; Petterson, Hendry, McKenna, Robertson; Ferguson, McLean; McGinn, McTominay, Conway; Dykes.

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Fofana; Doue, Agdabou, Ndicka, Akpa; Guiagon, Seri, Fofana; Adingra, Guessand, Godo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1