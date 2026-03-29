Pronostico Norvegia-Svizzera: dilemma Haaland nella sfida delle ambizioni mondiali

Norvegia-Svizzera è un’amichevole e si gioca martedì alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Si sfidano a Oslo due selezioni che al prossimo Mondiale non si accontenteranno di fare le comparse. Soprattutto la Svizzera, ormai una realtà a questi livelli: la Nati non si perde un’edizione della rassegna iridata ormai dal lontano 2002 e negli ultimi due Europei è sempre arrivata almeno ai quarti di finale. La Norvegia, invece, si è qualificata per la prima volta dal 1998 alla fase finale di un campionato del mondo, interrompendo un digiuno lunghissimo. Gli scandinavi in Nordamerica vorranno dire la loro, consapevoli di essere forse di fronte ad una generazione irripetibile, potendo contare su uno dei giocatori più forti del pianeta come Erling Haaland.

Il ct Stale Solbakken tuttavia non ha avuto a disposizione il fromboliere del Manchester City nell’amichevole di venerdì scorso contro l’Olanda ad Amsterdam: la sua Norvegia è riuscita comunque a perforare la retroguardia degli Oranje ma la rete di Schjelderup non è bastata per evitare la sconfitta (2-1).

Van Dijk e Reijnders hanno ribaltato tutto e la selezione scandinava ha dovuto fare i conti con il suo primo KO dopo un anno e mezzo (non perdeva da ottobre 2024). Ha voglia di riscatto anche la Svizzera, che venerdì ha dato vita ad un pirotecnico e spettacolare 4-3 con la Germania a Basilea: gli elvetici sono capitolati a 5 minuti dalla fine, trafitti da Wirtz, al termine di una gara piena di capovolgimenti ed in cui la Nati ha capitalizzato praticamente ogni occasione (clamoroso il dati sugli xG, solamente 0.68 i gol attesi della Svizzera a fronte dei tre reali). Meno bene la difesa, bucata con grande facilità dai tedeschi: dettaglio su cui il ct Murat Yakin dovrà continuare a lavorare.

Come vedere Norvegia-Svizzera in diretta tv e in streaming

La sfida Norvegia-Svizzera, in programma martedì alle 18:00 all’Ullevaal Stadion di Oslo, in Norvegia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

La Norvegia senza Haaland ad Amsterdam ha comunque dimostrato di avere trame di gioco interessanti, ma l’eventuale ritorno del “cyborg” cambia totalmente il peso specifico dell’attacco di Solbakken. La Svizzera è reduce da un paradosso statistico contro la Germania: tre gol segnati con soli 0.68 xG. Una precisione chirurgica che difficilmente si ripeterà contro la fisicità norvegese, specialmente se la difesa elvetica continuerà a concedere le praterie viste a Basilea. Entrambe le squadre hanno comunque dimostrato di saper offendere con facilità ma di ballare pericolosamente dietro. La Norvegia in casa spinge molto e la Svizzera, pur cinica, fatica a tenere la porta inviolata contro avversari di ritmo. Almeno un gol per parte e leggera preferenza per gli scandinavi.

Le probabili formazioni di Norvegia-Svizzera

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Schjelderup; Sorloth, Strand Larsen.

SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Rieder; Vargas, Embolo, Ndoye.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1