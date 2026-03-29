Pronostico Lettonia-Gibilterra: c’è solo da mettere il timbro

Lettonia-Gibilterra è una partita valida per la Nations League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Una semplice e pure formalità per la Lettonia. Dopo la vittoria esterna della scorsa settimana, questa nazionale è sicura il prossimo anno, quando ricomincerà la Nations League, di essere nella Lega C. Contro Gibilterra è stato semplice raggiungere la salvezza.
Sì, parliamo in maniera sicura. Perché nonostante a Gibilterra la vittoria sia arrivata solamente per uno a zero e su calcio di rigore, di dubbi per questa partita di ritorno non ce ne possono essere. Una prova di forza – se così la possiamo chiamare – contro una squadra che ha poco da dire e che è certificata anche dalle statistiche finali che sono arrivate. Alla fine i tiri totali sono stati 12 – due in porta – e 4 grandi occasioni create durante il match. Insomma, solamente un poco di sfortuna non ha permesso (ma anche imprecisione) di non dilagare già nel prima sfida di questo doppio turno. Adesso le cose in casa saranno diverse per la Lettonia, che ha tutte le possibilità di mettere in cassaforte il risultato già nel primo tempo (sì, il match si potrebbe sicuramente sbloccare nei primi 45 minuti) e poi divertirsi per tutto il resto del match. Non è una partita che ha bisogno chissà di quale lettura, questa.
Come vedere Lettonia-Gibilterra in diretta tv e in streaming
Lettonia-Gibilterra, valida per gli spareggi di Nations League, è in programma martedì 31 marzo alle 18. Il match in questione sarà visibile su Sky Sport o in streaming su NOW. Alcune sfide saranno trasmesse anche in chiaro su CIELO (canale 26 del digitale terrestre). Infatti, la pay tv di Comcast si è aggiudicata i diritti televisivi delle sfide delle Nazionali.
Comparazione quote
La vittoria della Lettonia è quotata 1.15 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece, ha un valore di 1.28 sugli stessi bookmaker.
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Il pronostico
Gara da vittoria interna, con una sola squadra a segno e dentro una sfida da almeno tre reti complessive e che inoltre si dovrebbe anche sbloccare nel primo tempo. Insomma, più di questo non sappiamo che cosa dirvi nel pronostico.
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Le probabili formazioni di Lettonia-Gibilterra
LETTONIA (4-3-3): Matrevics; Savalnies, Veips, Melnisk, Jurkovskis; Vapne, Zelenkovs, Tonisevs; Ikaunieks, Gutkovskis, Daskevics.
GIBILTERRA (4-3-3): Hankins; Jolley, Lopes, Olivero, Mauro; Ronan, Torrilla, Pozo; Del Rio, Bartolo, Scanlon.
POSSIBILE RISULTATO: 4-0
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