Pronostici Inghilterra-Giappone: marcatore e tiri in porta

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Inghilterra-Giappone, i pronostici della gara: dal marcatore ai possibili tiratori, ecco tutte le dritte da cerchiare in rosso

Alla luce delle assenze di Rice, Saka, Madueke e Stones, il ventaglio di soluzioni a disposizione di Thomas Tuchel si è sensibilmente ridotto. L’Inghilterra che ospita il Giappone in una delle tante amichevoli pre-Mondiali in programma martedì, però, parte con i i favori del pronostico dalla propria parte, consapevole di poter azzannare il match da un momento all’altra.

Thomas Tuchel, commissario tecnico dell'Inghilterra
Pronostici Inghilterra-Giappone: marcatore e tiri in porta (Ansa Foto) – IlVeggente.it

In ottica player building il discorso si fa piuttosto interessante. Se il favorito numero uno ad inserire il suo nome nel tabellino marcatori è Harry Kane, protagonista di una stagione esaltante sia con la maglia del Bayern che con quella dei “Tre Leoni” cucita sul petto.

Un discorso simile si può estendere anche a Rogers. Gli undici gol e gli otto assist forniti con la maglia dell’Aston Villa sono un biglietto da visita troppo invitante per poter essere trascurato; con la difesa nipponica che tende a concedere molto dalla cintola in giù, il tuttocampista inglese ha tutte le carte in regola per scagliare almeno due tiri nello specchio di porta difeso da Pickford.

In attesa di conoscere con precisione le quote in questione, occhio anche alla candidatura di Daizen Maeda. Il poliedrico attaccante del Giappone, utilizzabile sia come punto di riferimento centrale che come esterno offensivo, viaggia ad una media stagionale di 0,97 tiri in porta a partita. Ipotizzando una gara frizzante ricca di esperimenti tattici, una sua conclusione nello specchio intriga molto.

Kane marcatore plus; Rogers Over 1,5 tiri in porta e Daizen Maeda Over 0,5 tiro in porta plus le opzioni consigliate per il match.

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