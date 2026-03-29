I pronostici di domenica 29 marzo: amichevoli internazionali, Serie C e altri campionati

I pronostici di domenica 29 marzo, ci sono altre amichevoli internazionali, la Serie C, e altri campionati minori
Sarà una domenica ricca di partite, ma soltanto nei campionati minori a partire dalla Serie C. In attesa degli spareggi finali di qualificazione ai Mondiali in programma martedì, oggi si giocano soltanto poche amichevoli tra le nazionali. Tra queste quella sulla carta più affascinante è la sfida tra la Colombia e la Francia, che liquidando in Brasile giovedì scorso ha confermato di esssere la principale candidata alla vittoria finale.
Deschamps ruoterà molto, ma inserire gente del calibro di Kanté, Kalulu o Cherki non abbassa certo il livello. La Colombia ha mostrato qualche crepa contro la Croazia, ma resta pericolosissima davanti con la vena realizzativa di Luis Suarez. Scegliamo il segno Gol perché i Cafeteros non restano quasi mai a secco e vorranno riscattare il passo falso di Orlando.
Dall’altra parte, la Francia ha una tale abbondanza offensiva che è difficile immaginarla a secco di reti, specie se Mbappé dovesse trovare minuti per dare la caccia al record di Giroud. Ci aspettiamo un match divertente e ricco di spunti tecnici.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Benevento-Cosenza, Serie C, ore 12:30
Vincenti
- CROTONE (in Crotone-Audace Cerignola, Serie C, ore 14:30)
- FRANCIA (in Colombia-Francia, Amichevole, ore 21:00)
- ALMERIA (in Almeria-Real Sociedad II, Liga Adelante, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- União de Leiria-Paços de Ferreira, Liga Portugal 2, ore 19:00
- Colombia-Francia, Amichevole, ore 21:00
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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Vicenza-Brescia, Serie C, ore 14:30
- Cittadella-Lecco, Serie C, ore 14:30
- Casarano-Giugliano, Serie C, ore 17:30
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 19.19 GOLDBET ; 19.69 SPORTBET; 19.19 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 2 + GOL in Colombia-Francia, Amichevole, ore 21:00
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