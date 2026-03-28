Pronostico Inter-Roma, Coppa Italia femminile: verso il double

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Inter-Roma è la semifinale di ritorno di Coppa Italia femminile: formazioni, pronostico e dove vederla in tv 

Si riparte dall’1-1 della Capitale. Inter e Roma si giocano l’accesso alla finale di Coppa Italia e sono quelle che si stanno pure giocando il campionato. Anche se, c’è da dire, a cinque giornate dal termine le giallorosse hanno sei punti di vantaggio dopo la vittoria nel derby che di fatto ha chiuso quasi ogni discorso.

Pronostico Inter-Roma, Coppa Italia femminile
Pronostico Inter-Roma, Coppa Italia femminile: verso il double (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Si sono affrontate sempre a Milano un paio di settimane fa queste due squadre e la Roma è riuscita a vincere prendendosi tre punti importantissimi. Lo scorso fine settimana l’Inter, in vantaggio per due a zero contro il Napoli in campionato, è stata in grado di farsi rimontare due gol nei minuti finali dando lo slancio alla squadra di Rossettini di dare tutto nella stracittadina e cucirsi più di mezzo scudetto sul pezzo. Sarebbe il terzo. La Roma nelle ultime cinque edizioni della manifestazione è sempre arrivata in finale – due le vittorie – e ha ottime possibilità di prendersi la sesta di fila. In generale, le giallorosse, sono molto più pronte delle nerazzurre e hanno giocato partite importanti più spesso della truppa allenata da Piovani. Una situazione che ci spinge a dire che il colpaccio esterno sia nell’ordine delle cose.

Molto più esperta la squadra capitolina che, inoltre, sta recuperando molte calciatrici che erano infortunate. Dopo diverso tempo si potrebbe rivedere tra le convocate anche Pilgrim – partirà dalla panchina – mentre Haavi giocherà dal primo minuto e sicuramene starà meglio rispetto al derby giocato alla fine della passata settimana. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti, come detto, per il colpaccio esterno.

Come vedere Inter-Roma in diretta tv e in streaming

Come vedere Inter-Roma
Come vedere Inter-Roma in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Inter-Roma è la semifinale di ritorno di Coppa Italia femminile e si gioca domenica alle 15:00. I diritti di queste partite sono stati acquisiti da Sky Sport che manderà la partita in diretta. In streaming, invece, si potrà seguire su Now Tv.

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Il pronostico

La vittoria della Roma è molto probabile in una gara da meno di tre reti complessive. In ogni caso, il 2, dovrebbe avere una quota abbastanza importante. Sesta finale di fila per le giallorosse.

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Le probabili formazioni di Inter-Roma

INTER (3-4-1-2): Runarsdottir; Bowen, Milinkovic, Ivana; Glionna, Magull, Detruyer, Schough; Csiszar; Wullaert, Bugeja. 
ROMA (4-3-3): Baldi; Bergamaschi, Antoine, Oladipo, Veje; Greggi, Ciski, Giugliano; Dragoni, Viens, Haavi.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1

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