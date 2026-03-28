Pronostico Inter-Roma, Coppa Italia femminile: verso il double

Inter-Roma è la semifinale di ritorno di Coppa Italia femminile: formazioni, pronostico e dove vederla in tv

Si riparte dall’1-1 della Capitale. Inter e Roma si giocano l’accesso alla finale di Coppa Italia e sono quelle che si stanno pure giocando il campionato. Anche se, c’è da dire, a cinque giornate dal termine le giallorosse hanno sei punti di vantaggio dopo la vittoria nel derby che di fatto ha chiuso quasi ogni discorso.

Si sono affrontate sempre a Milano un paio di settimane fa queste due squadre e la Roma è riuscita a vincere prendendosi tre punti importantissimi. Lo scorso fine settimana l’Inter, in vantaggio per due a zero contro il Napoli in campionato, è stata in grado di farsi rimontare due gol nei minuti finali dando lo slancio alla squadra di Rossettini di dare tutto nella stracittadina e cucirsi più di mezzo scudetto sul pezzo. Sarebbe il terzo. La Roma nelle ultime cinque edizioni della manifestazione è sempre arrivata in finale – due le vittorie – e ha ottime possibilità di prendersi la sesta di fila. In generale, le giallorosse, sono molto più pronte delle nerazzurre e hanno giocato partite importanti più spesso della truppa allenata da Piovani. Una situazione che ci spinge a dire che il colpaccio esterno sia nell’ordine delle cose.

Molto più esperta la squadra capitolina che, inoltre, sta recuperando molte calciatrici che erano infortunate. Dopo diverso tempo si potrebbe rivedere tra le convocate anche Pilgrim – partirà dalla panchina – mentre Haavi giocherà dal primo minuto e sicuramene starà meglio rispetto al derby giocato alla fine della passata settimana. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti, come detto, per il colpaccio esterno.

Come vedere Inter-Roma in diretta tv e in streaming

Inter-Roma è la semifinale di ritorno di Coppa Italia femminile e si gioca domenica alle 15:00. I diritti di queste partite sono stati acquisiti da Sky Sport che manderà la partita in diretta. In streaming, invece, si potrà seguire su Now Tv.

Comparazione quote

Nel momento in cui andiamo online non ci sono quote nei vari bookmaker.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ TBD Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

La vittoria della Roma è molto probabile in una gara da meno di tre reti complessive. In ogni caso, il 2, dovrebbe avere una quota abbastanza importante. Sesta finale di fila per le giallorosse.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Inter-Roma

INTER (3-4-1-2): Runarsdottir; Bowen, Milinkovic, Ivana; Glionna, Magull, Detruyer, Schough; Csiszar; Wullaert, Bugeja.

ROMA (4-3-3): Baldi; Bergamaschi, Antoine, Oladipo, Veje; Greggi, Ciski, Giugliano; Dragoni, Viens, Haavi.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1