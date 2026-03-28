Pronostico Germania-Ghana: gol, emozioni ed errori sul tavolo

Germania-Ghana, i pronostici della gara: tutto ciò che c’è da sapere sull’amichevole in programma il 30 marzo alle 20.45
Già qualificata ai prossimi Mondiali, la Germania è attesa il 30 marzo da un confronto amichevole con il Ghana utile ad oliare alcuni meccanismi soprattutto dalla cintola in giù. Reduci da cinque vittorie consecutive, gli uomini di Nagelsmann si presentano con i favori del pronostico dalla loro parte anche al match con la compagine africana.
Se il reparto offensivo dei tedeschi continua a lanciare messaggi importanti, però, la difesa non fornisce le stesse garanzie; tuttavia, amnesie e svarioni del proprio pacchetto arretrato hanno caratterizzato anche le ultime uscite del Ghana, come mostra il sonoro 5-1 che l’Austria è stato in grado di rifilare alla Nazionale allenata da Otto Addo.
A dispetto del netto divario tecnico-tattico che intercorre tra le due rose, giova ricordare come l’ultimo confronto tra le due formazioni sia terminato con un pirotecnico 2-2: interessante biglietto da visita di una gara che dovrebbe “scivolare via” in modo tutt’altro che banale.
Come vedere Germania-Ghana in diretta TV e in streaming
Germania-Ghana è un’amichevole internazionale che si disputerà lunedì alle 20.45 alla MHPArena. La gara – come da prassi in questo tipo di circostanze – sarà trasmessa in diretta su Canale Sky Sport Uno e sarà visibile anche su Sky Go.
Comparazione quote
La vittoria della Germania è bancata a 1,20 su Goldbet, Snai e Lottomatica; 1,18 su Bet 365 e 1,23 su PlanetWin. Il segno Over 2,5 si trova invece a quota 1,38 sia su Goldbet che su Snai.
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Il pronostico
La Germania non dovrebbe avere particolari problemi a dare una spallata importante al match sin dal primo tempo. Si prevede un monologo degli uomini di Nagelsmann in una partita che si dovrebbe chiudere con almeno tre gol complessivi.
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Le probabili formazioni di Germania-Ghana
GERMANIA (4-3-3): Baumann, Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Raum, Gnabry, Stiller, Goretzka, Sané, Wirtz, Havertz
GHANA (4-4-2): Ati-Zigi, Yirenki, Adjetev, Djiku, Kohn, Fatawu, Partey, Sibo, Semenyo, Adu, Ayew.
POSSIBILE RISULTATO: 3-1
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