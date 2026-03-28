Pronostico Colombia-Francia: altra gioia nonostante le rotazioni

Colombia-Francia è un’amichevole e si gioca domenica alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
La Francia si trova negli Stati Uniti, dove giovedì scorso ha già disputato un’amichevole di lusso contro il Brasile. A Foxborough, nel Massachusetts, la selezione transalpina ha dimostrato, nel complesso, di avere qualcosa in più rispetto alla Seleçao di Carlo Ancelotti, ancora un cantiere aperto. Les Bleus hanno brillato in entrambe le fasi, riuscendo comunque a trovare il gol del raddoppio a metà ripresa con Ekitiké – ad aprire le danze invece era stato Mbappé, ormai vicinissimo al record di di gol con la nazionale detenuto da Giroud – nonostante qualche minuto prima la truppa di Didier Deschamps fosse rimasta in dieci per via dell’espulsione del difensore del Bayern Monaco Upamecano.
A 12 minuti dalla fine, poi, i verdeoro hanno riaperto i giochi, accorciando con lo juventino Bremer: malgrado il forcing finale però il match è finito 2-1 per la rappresentativa vicecampione del mondo, che ora tenterà di portare a casa un’altra vittoria contro la Colombia a Landover, nell’impianto in cui giocano i Washington Commanders, franchigia di NFL.
Deschamps, come è ben noto, può contare su una rosa lunghissima, assortitissima praticamente in ogni reparto e soprattutto zeppa di alternative: contro i Cafeteros la sensazione è che potrebbe far ruotare molti giocatori, dando spazio a chi ha giocato poco contro il Brasile. Si candidano per una maglia da titolare i vari Cherki, Kalulu e Kanté.
Cafeteros in cerca di riscatto
La Colombia invece è reduce da una sconfitta di misura con la Croazia (1-2): ad Orlando gli uomini di Nestor Lorenzo erano passati in vantaggio dopo soli tre minuti con Arias ma il pareggio croato è arrivato quasi subito (Vuskovic) e prima di rientrare temporaneamente negli spogliatoi la selezione a scacchi bianchi e rossi l’aveva già ribaltata, operando il sorpasso con Matanovic.
Il KO con la Croazia ha interrotto una striscia positiva che andava avanti da nove partite, tra gare ufficiali e amichevoli. Lorenzo, anche contro la Francia, si affiderà al talento di James Rodriguez, giunto alla sua 124 presenza con i Cafeteros, ed alla prolificità di Suarez, il centravanti classe 1997 che sta segnando a raffica con lo Sporting CP.
Come vedere Colombia-Francia in diretta tv e in streaming
Colombia-Francia, in programma giovedì alle 21:00 al Northwest Stadium di Landover, negli Stati Uniti, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.
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Il pronostico
La Francia arriva a questo appuntamento in fiducia: la vittoria contro il Brasile (2-1), firmata da Mbappé ed Ekitiké, ha confermato che Les Bleus saranno una delle principali squadre da battere al prossimo Mondiale. Deschamps ruoterà molto, ma inserire gente del calibro di Kanté, Kalulu o Cherki non abbassa certo il livello. La Colombia ha mostrato qualche crepa contro la Croazia, ma resta pericolosissima davanti con la vena realizzativa di Luis Suarez. Scegliamo il segno Gol perché i Cafeteros non restano quasi mai a secco e vorranno riscattare il passo falso di Orlando. Dall’altra parte, la Francia ha una tale abbondanza offensiva che è difficile immaginarla a secco di reti, specie se Mbappé dovesse trovare minuti per dare la caccia al record di Giroud. Ci aspettiamo un match divertente e ricco di spunti tecnici.
Le probabili formazioni di Colombia-Francia
COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumì, Mojica; Rios, Lerma; Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Luis Suarez.
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Konaté, Lacroix, Digne; Kanté, Zaïre-Emery; Olise, Cherki, Doué; Mbappé.
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