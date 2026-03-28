Pronostico Cittadella-Lecco: il rendimento in trasferta “svela” il risultato

Cittadella-Lecco è una partita valida per la trentaquattresima giornata del girone A di Serie C e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

In un campionato stradominato dal Vicenza, già certo di giocare in Serie B l’anno prossimo, la lotta per un posto nei playoff promette scintille, fino alla fine, nel girone A di Serie C. Gli slot più ambiti, ovviamente, sono il secondo ed il terzo, quelli che consentono di accedere direttamente alle fasi finali della postseason, saltando un bel po’ di partite. Sul terzo gradino del podio attualmente c’è il Lecco di Federico Valente, a quota 57 punti, ma dietro ai manzoniani la fila è lunga.

Il Cittadella sesto, ad esempio, è solo a -4 dai blucelesti e, con 15 punti ancora a disposizione da qui alla fine della postseason, può ancora dire la sua nella corsa alla terza piazza. Ma come se la passano i granata, retrocessi lo scorso anno dalla serie cadetta? Domenica scorsa è arrivata una battuta d’arresto inaspettata contro l’Arzignano, primo KO dopo sei risultati utili consecutivi, striscia in cui il Cittadella era peraltro sempre riuscito a segnare.

Manuel Iori, allenatore dei veneti, nel big match con il Lecco dovrà rinunciare all’esperienza e al fiuto del gol di un attaccante come Davide Diaw, che nella trasferta di Arzignano è stato ammonito per la quinta volta in stagione (e dunque squalificato). Dall’altro lato, abbiamo invece una squadra che viene da un roboante 4-1 in casa dell’Aurora Pro Patria, secondo successo esterno di fila dopo quello di Arzignano. Ciò che sta penalizzando il Lecco nella lotta per il secondo posto è un rendimento casalingo insoddisfacente: la vittoria manca da inizio gennaio.

Come vedere Cittadella-Lecco in diretta tv e in streaming

La sfida Cittadella-Lecco è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il Cittadella cercherà di riscattare l’inaspettato passo falso di Arzignano ed accorciare la classifica, ma dovrà farlo senza uno dei suoi totem offensivi, Diaw, squalificato. Di fronte, il Lecco, una macchina da guerra in trasferta ma fragile in casa, che cerca il tris di successi esterni per blindare il podio e guardare con fiducia alla postseason. Con un morale alle stelle dopo il poker rifilato alla Pro Patria, i manzoniani cercheranno di sfruttare le praterie concesse dai granata, obbligati a vincere per non veder scappare il terzo posto. Il Lecco sembra avere più inerzia in questo momento e la solidità mostrata fuori casa suggerisce che difficilmente uscirà sconfitto. Ci aspettiamo una partita tattica, dove la tensione per la posta in palio potrebbe prevalere sullo spettacolo, almeno nella prima frazione.

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Le probabili formazioni di Cittadella-Lecco

CITTADELLA (3-5-2): Saro; Salvi, Zilio, Angeli; D’Alessio, Vita, Casolari, Amatucci, Rizza; Rabbi, Bunino.

LECCO (3-5-2): Furlan; Battistini, Marrone, Romani; Urso, Metlika, Zanellato, Duca, Kritta; Konate, Sipos.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1