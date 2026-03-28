Pronostico Casertana-Sorrento: arriva la terza di fila

Casertana-Sorrento è una partita della trentaquattresima giornata di Serie C: pronostico, formazioni e dove vederla

Uno dei tanti derby campani del campionato di Serie C chiude il quadro della giornata numero 34 nel raggruppamento più a Sud: Casertana-Sorrento, per motivi diversi, mette in palio dei punti pesantissimi per entrambe le formazioni.

La Casertana è in piena zona playoff e sogna anche di scalare qualche posizione in classifica. Sicuramente dovrà difendere nel posticipo di lunedì sera l’attuale posizione, visto che il Crotone in casa potrebbe anche vincere. Di certo ha ottime possibilità, dopo due vittorie di fila conquistate nell’ultimo periodo, di piazzare il tris contro un Sorrento che nelle ultime cinque ha perso quattro volte e pareggiato una e che ha dilapidato in questo modo tutto il vantaggio sulla zona playout che era riuscito a conquistare nel corso dei mesi passati. Adesso è solamente un punto sopra la formazione ospite, che si ritrova, quando non sembrava di doverlo fare, a lottare per delle posizioni di classifica complicate, e con una tensione a livelli altissimi nelle ultime giornate.

Una situazione anche umorale che potrebbe aiutare la Casertana a prendersi il malloppo pieno. Così come successo, d’altronde, negli ultimi due scontri diretti che ci sono stati tra queste due squadre. Tre vittorie, inoltre, nelle ultime cinque – e due pareggi – quindi anche i precedenti ci dicono come potrebbe finire questo match.

Come vedere Casertana-Sorrento in diretta tv e in streaming

Casertana-Sorrento, è una partita della trentaquattresima giornata di Serie C ed è in programma lunedì alle 20:30. Le partite della terza serie italiana possono essere seguite, tramite abbonamento, su Sky Sport.

Comparazione quote

La vittoria della Casertana è quotata 1.85 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 1.80 volte la posta.

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Il pronostico

Ci aspettiamo una vittoria della Casertana contro un Sorrento in crisi nera. Terza vittoria di fila per i padroni di casa che potrebbero blindare in maniera definitiva il posto nei playoff.

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Le probabili formazioni di Casertana-Sorrento

CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Heinz, Bacchetti, Martino; Oukhada, Toscano, Pezzella, Girelli, Liotti; Butic, Casarotto.

SORRENTO (3-5-2): Del Sorbo; Colombini, Diop, Solcia; Portanova, Cuccurullo, Capezzi, Cangiani, Crecco; Ricci, D’Ursi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0