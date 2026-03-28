Pronostico Arezzo-Ascoli: si chiude il campionato?

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Arezzo-Ascoli è una partita della trentaduesima giornata di Serie C: pronostico, formazioni e dove vederla

La prima contro la seconda con cinque punti di differenza in favore dei padroni di casa. Arezzo-Ascoli, il posticipo del lunedì del Girone B, potrebbe decidere il campionato, soprattutto se dovesse arrivare una vittoria dei toscani.

Pronostico Arezzo-Ascoli
Pronostico Arezzo-Ascoli: si chiude il campionato? (Profilo Instagram Arezzo) – Ilveggente.it

Le motivazioni sono altissime. Parliamo di due squadre forti. Ma soprattutto l’Ascoli, che viene da dieci risultati utili di fila e da cinque vittorie consecutive fuori casa, è la squadra più in forma dell’intero campionato. Nell’ultimo periodo, invece, l’Arezzo ha perso qualche punto in giro vedendo diminuire il proprio vantaggio ma si presenta a questo match d’altissima classifica che di fatto potrebbe consegnargli la promozione dopo il quattro a zero rifilato la scorsa settimana al Bra in campionato. Una bella iniezione di fiducia che ci voleva assolutamente per i padroni di casa, che aspettano questa partita per mettere il punto esclamativo alla questione.

Sarà una bella partita, sicuramente: il motivo è presto spiegato. Entrambe le squadre hanno costruito la loro stagione cercando di sfruttare al meglio le proprie qualità offensive. E infatti hanno segnato più di tutte le altre. Un posticipo con il sapore di cadetteria. E sotto vi diciamo come potrebbe finire secondo noi.

Come vedere Arezzo-Ascoli in diretta tv e in streaming

Arezzo-Ascoli, è una partita della trentaquattresima giornata di Serie C ed è in programma lunedì alle 20:30. Le partite della terza serie italiana possono essere seguite, tramite abbonamento, su Sky Sport.

Comparazione quote

La vittoria dell’Arezzo è quotata 2.20 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 2.05 volte la posta.

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Il pronostico

Per quanto vi abbiamo raccontato prima è evidente che crediamo possa uscire una partita spettacolare con almeno un gol per squadra. La quota del GOL è altissima. Occhio alla vittoria dell’Arezzo, che potrebbe così chiudere il discorso campionato.

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Le probabili formazioni di Arezzo-Ascoli

AREZZO (4-3-3): Venturi; Renzi, Gilli, Chiosa, Righetti; Eklu, Iaccarino, Chierico; Pattarello, Cianci, Tavernelli. 
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Nicoletti, Alagna, Curado, Guiebre; Damiani, Milanese; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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