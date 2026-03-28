Pronostico Arezzo-Ascoli: si chiude il campionato?

Arezzo-Ascoli è una partita della trentaduesima giornata di Serie C: pronostico, formazioni e dove vederla
La prima contro la seconda con cinque punti di differenza in favore dei padroni di casa. Arezzo-Ascoli, il posticipo del lunedì del Girone B, potrebbe decidere il campionato, soprattutto se dovesse arrivare una vittoria dei toscani.
Le motivazioni sono altissime. Parliamo di due squadre forti. Ma soprattutto l’Ascoli, che viene da dieci risultati utili di fila e da cinque vittorie consecutive fuori casa, è la squadra più in forma dell’intero campionato. Nell’ultimo periodo, invece, l’Arezzo ha perso qualche punto in giro vedendo diminuire il proprio vantaggio ma si presenta a questo match d’altissima classifica che di fatto potrebbe consegnargli la promozione dopo il quattro a zero rifilato la scorsa settimana al Bra in campionato. Una bella iniezione di fiducia che ci voleva assolutamente per i padroni di casa, che aspettano questa partita per mettere il punto esclamativo alla questione.
Sarà una bella partita, sicuramente: il motivo è presto spiegato. Entrambe le squadre hanno costruito la loro stagione cercando di sfruttare al meglio le proprie qualità offensive. E infatti hanno segnato più di tutte le altre. Un posticipo con il sapore di cadetteria. E sotto vi diciamo come potrebbe finire secondo noi.
Come vedere Arezzo-Ascoli in diretta tv e in streaming
Arezzo-Ascoli, è una partita della trentaquattresima giornata di Serie C ed è in programma lunedì alle 20:30. Le partite della terza serie italiana possono essere seguite, tramite abbonamento, su Sky Sport.
Comparazione quote
La vittoria dell’Arezzo è quotata 2.20 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 2.05 volte la posta.
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Il pronostico
Per quanto vi abbiamo raccontato prima è evidente che crediamo possa uscire una partita spettacolare con almeno un gol per squadra. La quota del GOL è altissima. Occhio alla vittoria dell’Arezzo, che potrebbe così chiudere il discorso campionato.
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Le probabili formazioni di Arezzo-Ascoli
AREZZO (4-3-3): Venturi; Renzi, Gilli, Chiosa, Righetti; Eklu, Iaccarino, Chierico; Pattarello, Cianci, Tavernelli.
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Nicoletti, Alagna, Curado, Guiebre; Damiani, Milanese; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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