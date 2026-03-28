Pronostici Segunda Division 29 marzo: il fortino basco resiste

Segunda Division, mentre la capolista Racing Santander fa visita ad un Real Saragozza a rischio retrocessione va in scena un duello avvicente in zona playoff tra Eibar e Las Palmas.

Lotta serratissima nella serie cadetta spagnola, sia per la promozione diretta – salgono in Liga le prime due – sia per uno slot playoff. Il match clou di domenica 29 marzo, dunque, è sicuramente quello che andrà in scena ad Eibar tra gli Armeros padroni di casa ed il Las Palmas, rispettivamente ottavo e quinto in classifica.

Davanti troviamo il club delle Canarie, che se la Segunda Division terminasse oggi sarebbe sicuro di giocare la postseason. In realtà i gialloblù non sono lontanissimi dal secondo posto ed il sogno di rinconquistare la massima serie, perduta appena un anno fa, senza dover disputare gli spareggi è ancora vivo. Il Deportivo La Coruna, infatti, ha solo quattro punti in più.

L’Eibar da metà gennaio vanta un rendimento clamoroso: ha perso solo una partita nelle ultime 10 ed il successo ottenuto in trasferta ad Andorra nello scorso fine settimana è stato il terzo su quattro gare giocate nel mese di marzo, nonché il terzo clean sheet consecutivo. Il Las Palmas perciò dovrà fare molta attenzione ai baschi. C’è da dire, però, che anche gli uomini di Luis Fernandez non sono da meno nell’ultimo periodo. Domenica scorsa hanno battuto di misura lo Sporting Gijon, terza vittoria nelle ultime quattro, ma fuori casa i gialloblù hanno vinto solamente due volte nel 2026. Colpaccio difficile, insomma.

Le previsioni sulle altre partite

In zona retrocessione sembra ormai spacciato il Cultural Leonesa, penultimo e a -8 dalla salvezza. Parliamo di una squadra nel 2026 non ha mai gioito (l’ultimo successo risale a dicembre) e che da febbraio in poi ha evitato la sconfitta solo tre volte. Una settimana fa, tuttavia, la Cultu ha dimostrato di credere ancora nel “miracolo” (1-1 a Castellon) e potrebbe dare filo da torcere all’Andorra, che invece sente già profumo di salvezza avendo otto punti in più rispetto alla quartultima. Le motivazioni possono fare la differenza.

Tra le squadre che rischiano di ritrovarsi in terza serie c’è pure una nobile decaduta, il Real Saragozza, terzultimo a +2 sulla Leonesa. Il club aragonese sta vivendo un momento difficilissimo e nell’ultimo turno, nonostante venisse da due vittorie di fila, è tornato coi piedi per terra perdendo 2-1 a La Coruna. Il calendario continua ad essere inclemente e dopo aver affrontato la seconda forza del campionato dovrà vedersela con il Racing Santander capolista, ormai lanciatissimo verso la promozione diretta. Le quote, tuttavia, sono stranamente equilibrate, forse perché il Racing è reduce da una ripassata clamorosa con l’Albacete, che ha strapazzato 4-0 i cantabrici a domicilio, interrompendo la loro striscia di vittorie. Noi crediamo che il Real Saragozza non stenderà il tappeto rosso alla prima della classe in un match in cui andranno verosimilmente a segno entrambe.

Vittoria alla portata, infine, per l’Almeria terzo in classifica, che ospita la squadra B della Real Sociedad. Gli andalusi da febbraio non sbagliano praticamente un colpo, ad eccezione del recente capitombolo di Saragozza. Dopo quel KO però hanno voltato immediatamente pagina vincendo nettamente in casa dell’Huesca e si preparano a rifarlo con la formazione giovanile del club basco che milita nella Liga, ormai sostanzialmente salvo e senza obiettivi concreti.

Segunda Division: possibili vincenti

Cultural Leonesa o pareggio (in Cultural Leonesa-FC Andorra)

Eibar o pareggio (in Eibar-Las Palmas)

Almeria (in Almeria-Real Sociedad B U21)

La partita da almeno due gol complessivi

Cultural Leonesa-FC Andorra

La partita da almeno un gol per squadra

Real Saragozza-Racing Santander

Le partite da meno di tre gol complessivi

Eibar-Las Palmas

Comparazione quote

La vittoria dell’Almeria è quotata a 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.52 su Sportbet. Il segno “Under 2.5” in Eibar-Las Palmas è quotato invece a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ TBD Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI