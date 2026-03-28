I pronostici di sabato 28 marzo: amichevoli, Serie C, League One e League Two

I pronostici di sabato 28 marzo, ci sono altre amichevoli internazionali, la Serie C, e i campionati inglesi di League One e Two
Per i pronostici di oggi oltre alle amichevoli internazionali Scozia-Giappone e Stati Uniti-Belgio, andiamo a pescare nei campionati inglesi di League One e League Two. Ecco tre possibili squadre vincenti.
Le ambizioni di promozione dello Stockport in League One hanno subito un rallentamento dovuto a un calendario insolitamente ricco di trasferte: solo una delle ultime cinque partite di campionato è stata giocata all’Edgeley Park, dove invece hanno vinto sette delle ultime otto gare in tutte le competizioni. Il Wimbledon, invece, ha vinto solo due volte in trasferta da ottobre, contro un Leyton Orient in difficoltà e contro il fanalino di coda Port Vale.
Il Wycombe ha perso l’ultima gara casalinga contro il Luton, ma in precedenza aveva vinto sei delle sette partite di campionato disputate all’Adams Park. Anche durante un periodo negativo con tre sconfitte in quattro partite, due di queste sono arrivate in circostanze particolari: un’espulsione al 10° minuto contro il Leyton Orient e tre gol subiti negli ultimi due minuti contro il Bolton. Il Port Vale è ultimo in classifica e ha perso 11 delle 18 trasferte stagionali.
Il Bristol Rovers ha cambiato marcia sotto la guida di Steve Evans, con un bilancio di 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime sette partite. L’unico ko è stato uno 0-1 contro la capolista Bromley, mentre il pareggio è arrivato sul campo dello Swindon, quarto in classifica. In casa hanno vinto cinque delle ultime sei partite, battendo squadre di ogni livello – Newport, Walsall, Grimsby, Crewe e Shrewsbury – e partono fiduciosi contro un Accrington che non vince da sette gare (5 sconfitte).
Pronostici: la scelta del Veggente
• X2 + OVER 1,5 in Scozia-Giappone, Amichevole, ore 18:00
Vincenti
- STOCKPORT (in Stockport County-Wimbledon, League One, ore 16:00)
- WYCOMBE (in Wycombe-Port Vale, League One, ore 16:00)
- BRISTOL ROVERS (in Bristol Rovers-Accrington, League Two, ore 16:00)
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Morecambe-Aldershot Town, National League, ore 16:00
- Truro City-Boreham Wood, National League, ore 16:00
- Worksop Town-Radcliffe, National League Nord, ore 16:00
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Exeter City-Leyton Orient, League One, ore 16:00
- Scozia-Giappone, Amichevole, ore 18:00
- Stati Uniti-Belgio, Amichevole, ore 20:30
Comparazione quota totale (solo vincenti): 4.20 GOLDBET ; 4.38 SPORTBET; 4.20 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + OVER 2,5 in Pergolettese-Pro Patria, Serie C, ore 17:30
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus