I pronostici di sabato 28 marzo: amichevoli, Serie C, League One e League Two

I pronostici di sabato 28 marzo, ci sono altre amichevoli internazionali, la Serie C, e i campionati inglesi di League One e Two

Per i pronostici di oggi oltre alle amichevoli internazionali Scozia-Giappone e Stati Uniti-Belgio, andiamo a pescare nei campionati inglesi di League One e League Two. Ecco tre possibili squadre vincenti.

Le ambizioni di promozione dello Stockport in League One hanno subito un rallentamento dovuto a un calendario insolitamente ricco di trasferte: solo una delle ultime cinque partite di campionato è stata giocata all’Edgeley Park, dove invece hanno vinto sette delle ultime otto gare in tutte le competizioni. Il Wimbledon, invece, ha vinto solo due volte in trasferta da ottobre, contro un Leyton Orient in difficoltà e contro il fanalino di coda Port Vale.

Il Wycombe ha perso l’ultima gara casalinga contro il Luton, ma in precedenza aveva vinto sei delle sette partite di campionato disputate all’Adams Park. Anche durante un periodo negativo con tre sconfitte in quattro partite, due di queste sono arrivate in circostanze particolari: un’espulsione al 10° minuto contro il Leyton Orient e tre gol subiti negli ultimi due minuti contro il Bolton. Il Port Vale è ultimo in classifica e ha perso 11 delle 18 trasferte stagionali.

Il Bristol Rovers ha cambiato marcia sotto la guida di Steve Evans, con un bilancio di 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime sette partite. L’unico ko è stato uno 0-1 contro la capolista Bromley, mentre il pareggio è arrivato sul campo dello Swindon, quarto in classifica. In casa hanno vinto cinque delle ultime sei partite, battendo squadre di ogni livello – Newport, Walsall, Grimsby, Crewe e Shrewsbury – e partono fiduciosi contro un Accrington che non vince da sette gare (5 sconfitte).

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Scozia-Giappone, Amichevole, ore 18:00

Vincenti

STOCKPORT (in Stockport County-Wimbledon, League One, ore 16:00)

(in Stockport County-Wimbledon, ore 16:00) WYCOMBE (in Wycombe-Port Vale, League One, ore 16:00)

(in Wycombe-Port Vale, ore 16:00) BRISTOL ROVERS (in Bristol Rovers-Accrington, League Two, ore 16:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ TBD Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Morecambe-Aldershot Town , National League, ore 16:00

, National League, ore 16:00 Truro City-Boreham Wood , National League, ore 16:00

, National League, ore 16:00 Worksop Town-Radcliffe, National League Nord, ore 16:00

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Exeter City-Leyton Orient , League One, ore 16:00

, League One, ore 16:00 Scozia-Giappone , Amichevole, ore 18:00

, Amichevole, ore 18:00 Stati Uniti-Belgio, Amichevole, ore 20:30

Comparazione quota totale (solo vincenti): 4.20 GOLDBET ; 4.38 SPORTBET; 4.20 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + OVER 2,5 in Pergolettese-Pro Patria, Serie C, ore 17:30