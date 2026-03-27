Pronostico Vicenza-Brescia: è sempre festa

Vicenza-Brescia è una partita della trentaquattresima giornata di Serie C: pronostico, formazioni e dove vederla
Campionato vinto da un paio di giornate. Il Vicenza ha iniziato a programmare la Serie B da un pezzo e adesso vuole onorare il campionato. E vuole farlo anche nella gara contro il Brescia, secondo in classifica, in programma nel pomeriggio di domenica.
Ora, è evidente che i veneti qualche mezzo passo falso – se così possiamo definirlo – da qui alla fine dell’anno potrebbero anche commetterlo. Ma è altrettanto evidente che non vogliono proprio perdere partite così, senza giocarle. Vuoi o non vuoi le motivazioni che ci sono state fine ad oggi si abbasseranno, e il Brescia – come detto secondo in classifica con 2 punti di vantaggio sul Lecco – potrebbe sfruttare questa situazione per prendersi un risultato positivo che sì, potrebbe pure essere un pareggio. Nelle ultime settimane i lombardi sono abbonati a questo finale, visto che si apprestano ad affrontare questa partita dopo tre zero a zero di fila. Insomma, la quarta X, evidentemente, potrebbe appunto arrivare da questa partita contro una squadra che ha stradominato il campionato e che non vede anche l’ora, giustamente, di andarsene in vacanza.
Come vedere Vicenza-Brescia in diretta tv e in streaming
Vicenza-Brescia, è una partita della trentaquattresima giornata di Serie C ed è in programma domenica alle 14:30. Le partite della terza serie italiana possono essere seguite, tramite abbonamento, su Sky Sport.
Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.15 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 1.92 volte la posta.
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Il pronostico
Da un lato come detto c’è un Vicenza che non vuole mollare nulla, dall’altro un Brescia che ha bisogno di punti per rimanere e difendere il secondo posto in classifica. Una gara che alla fine potrebbe premiare gli ospiti.
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Le probabili formazioni di Vicenza-Brescia
VICENZA (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Caferri, Zonta, Carraro, Pellizzari, Costa; Stuckler, Capello.
BRESCIA (3-5-2): Gori; Armati, Sorensen, Rizzo; Marras, Mallamo, Lamesta, De Maria, Boci; Cazzadori, Balestrero.
POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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