Pronostico Potenza-Salernitana: si va di doppia

Potenza-Salernitana è una partita della trentaquattresima giornata di Serie C: pronostico, formazioni e dove vederla

Le tre vittorie di fila hanno permesso alla Salernitana di avvicinarsi al secondo posto in classifica – sono cinque i punti di distacco rispetto al Catania – che varrebbe l’accesso diretto alla fase nazionale dei playoff. Ma adesso per Serse Cosmi il compito è complicato, a Potenza.

I padroni di casa occupano l’ultimo posto utile per la post season, anche se oggettivamente non era uno degli obiettivi stagionali, ma il Potenza grazie anche a delle scelte logiche e importanti fatte la scorsa estate sta dimostrando di valere qualcosa di unico. Ora, la sconfitta contro il Trapani arrivata all’ultimo minuto di recupero la scorsa settimana di certo non toglie nessuna certezza che i rossoblù hanno costruito nel corso dell’anno. Anzi, tutt’altro: nonostante tutto, su un campo complicato, la squadra che sabato gioca in casa ha dimostrato di avere carattere da vendere. L’obiettivo è quello di fermare – perché serve la classifica – la corsa dei granata di Cosmi che hanno fatto fatica a vincere in rimonta, e con l’uomo in più per una larghissima parte della gara, contro l’Altamura. Insomma, ci pare una gara sicuramente complicata per la Salernitana, ma difficilmente il Potenza riuscirà comunque a fare bottino pieno.

La partita, inoltre, è anche insidiata dalla possibilità di neve nella città di Potenza. Una situazione, questa, da monitorare fino a poche ore dal fischio d’inizio.

Come vedere Potenza-Salernitana in diretta tv e in streaming

Potenza-Salernitana, è una partita della trentaquattresima giornata di Serie C ed è in programma sabato alle 14:30. Le partite della terza serie italiana possono essere seguite, tramite abbonamento, su Sky Sport.

Comparazione quote

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Il pronostico

Una gara da over 1,5 sicuro e anche da almeno un gol per squadra. Potenza e Salernitana si dovrebbe concludere in questo modo. La doppia esterna, comunque, potrebbe anche essere una soluzione.

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Le probabili formazioni di Potenza-Salernitana

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Adjapong, Bura, Camigliano, Balzano; Maisto, De Marco, Erradi; Petrungaro, Selleri, Delle Monache.

SALERNITANA (4-3-1-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio, Cabianca; Tascone, Capomaggio, Di Vico; Villa; Achik, Lescano.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1