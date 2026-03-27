Pronostico Potenza-Salernitana: si va di doppia

Potenza-Salernitana è una partita della trentaquattresima giornata di Serie C: pronostico, formazioni e dove vederla
Le tre vittorie di fila hanno permesso alla Salernitana di avvicinarsi al secondo posto in classifica – sono cinque i punti di distacco rispetto al Catania – che varrebbe l’accesso diretto alla fase nazionale dei playoff. Ma adesso per Serse Cosmi il compito è complicato, a Potenza.
I padroni di casa occupano l’ultimo posto utile per la post season, anche se oggettivamente non era uno degli obiettivi stagionali, ma il Potenza grazie anche a delle scelte logiche e importanti fatte la scorsa estate sta dimostrando di valere qualcosa di unico. Ora, la sconfitta contro il Trapani arrivata all’ultimo minuto di recupero la scorsa settimana di certo non toglie nessuna certezza che i rossoblù hanno costruito nel corso dell’anno. Anzi, tutt’altro: nonostante tutto, su un campo complicato, la squadra che sabato gioca in casa ha dimostrato di avere carattere da vendere. L’obiettivo è quello di fermare – perché serve la classifica – la corsa dei granata di Cosmi che hanno fatto fatica a vincere in rimonta, e con l’uomo in più per una larghissima parte della gara, contro l’Altamura. Insomma, ci pare una gara sicuramente complicata per la Salernitana, ma difficilmente il Potenza riuscirà comunque a fare bottino pieno.
La partita, inoltre, è anche insidiata dalla possibilità di neve nella città di Potenza. Una situazione, questa, da monitorare fino a poche ore dal fischio d’inizio.
Come vedere Potenza-Salernitana in diretta tv e in streaming
Potenza-Salernitana, è una partita della trentaquattresima giornata di Serie C ed è in programma sabato alle 14:30. Le partite della terza serie italiana possono essere seguite, tramite abbonamento, su Sky Sport.
Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.20 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 1.77 volte la posta.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Una gara da over 1,5 sicuro e anche da almeno un gol per squadra. Potenza e Salernitana si dovrebbe concludere in questo modo. La doppia esterna, comunque, potrebbe anche essere una soluzione.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le probabili formazioni di Potenza-Salernitana
POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Adjapong, Bura, Camigliano, Balzano; Maisto, De Marco, Erradi; Petrungaro, Selleri, Delle Monache.
SALERNITANA (4-3-1-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio, Cabianca; Tascone, Capomaggio, Di Vico; Villa; Achik, Lescano.
POSSIBILE RISULTATO: 1-1
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus