Pronostico Latina-Catania: tutti felici con questo risultato

Latina-Catania è una partita della trentaquattresima giornata di Serie C: pronostico, formazioni e dove vederla
Il pareggio interno contro il Casarano non ha fatto iniziare nel migliore dei modi l’avventura di Viali sulla panchina del Catania. I siciliani, secondi in classifica, si aspettavano di vincere e dovevano vincere per blindare il secondo posto in classifica. Ma hanno fatto un mezzo passo falso interno. Che non costa caro, perché i punti di vantaggio sulla Salernitana terza sono comunque cinque, ma devono fare risultato anche a Latina.
I laziali sono in lotta per la salvezza e vengono da due sconfitte di fila – entrambe in trasferta per tre a uno – e vorrebbero tornare a sorridere perché hanno bisogno di farlo per non essere risucchiati dentro la zona playout. Adesso la squadra di casa sarebbe fuori da questa situazione, ma sarebbe opportuno riuscire a fare risultato per non rischiare anche mentalmente di perdere quelle certezze che una serie di partite interne fatte bene aveva permesso di raggiungere. Parliamo evidentemente di una partita che mette in palio dei punti pesanti per entrambe, soprattutto per il Latina aggiungiamo noi, ed è anche per questo motivo che crediamo che alla fine le due formazioni si possano anche “accontentare”. E come? Ve lo diciamo ovviamente sotto, in quello che è il nostro pronostico.
Come vedere Latina-Catania in diretta tv e in streaming
Latina-Catania, è una partita della trentaquattresima giornata di Serie C ed è in programma sabato alle 14:30. Le partite della terza serie italiana possono essere seguite, tramite abbonamento, su Sky Sport.
Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.25 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 2.30 volte la posta.
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Il pronostico
Intanto crediamo fortemente una cosa: queste due squadre possono chiudere il match trovando entrambe la via della rete. E la quota di oltre due volte la posta è clamorosa ed è assolutamente da prendere. Poi, se volete alzare il livello, occhio al pareggio. Muovere la classifica potrebbe stare davvero bene a entrambe.
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Le probabili formazioni di Latina-Catania
LATINA (3-5-2): Mastrantonio; Calabrese, Parodi, Dutu; Vona, Lipani, Pellitteri, Scravaglieri, Ercolano; Sylla, Parigi.
CATANIA (4-2-3-1): Dini; Casasola, Ierardi, Miceli, Donnarumma; Di Tacchio, Quaini; Lunetta, Jimenez, Bruzzaniti; Caturano.
POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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