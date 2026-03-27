Pronostici Serie C: la multipla di sabato 28 marzo

Pronostici Serie C, ecco la multipla di sabato 28 marzo relativa al girone A della terza serie italiana. Ecco le nostre scelte

Il Vicenza ha tutta l’intenzione di battere i record. La squadra veneta ha già staccato la promozione diretta in Serie B e si trova a quota 81 punti in classifica. Qualcosa di incredibile.

Fatto quello che dovevano fare, i biancorossi adesso cercheranno di non “falsare”, giustamente, la stagione. Sabato sono in programma sette partite di questo girone, quello già deciso, e adesso andiamo a vedere insieme quello che potrebbe succedere. Deciso ovviamente solo ed esclusivamente per quanto riguarda la promozione diretta, tutto il resto è ancora in gioco e ci sono delle squadre che devono raggiungere i propri obiettivi.

Pronostici Serie C, la multipla del 28 marzo

Lumezzane e Albinoleffe sono due squadre che vogliono i playoff. A dire il vero i padroni di casa ci sono dentro ma devono difendere il posto. Una gara questa, soprattutto per i numeri che accompagnano la stagione degli ospiti (43 gol fatti e 43 gol subiti, tanti) potrebbe regalare almeno un gol per squadra.

La Pro Patria gioca in trasferta sul campo della Pergolettese. I padroni di casa hanno 33 punti (gli ospiti 19) e possono senza dubbio cercare ancora di uscire fuori dalla zona playout. Una situazione che ci spinge a dire che la Pergolettese abbia ampi margini di vittoria, anche perché affronta la squadra che ha subito 60 gol in stagione, la difesa peggiore di tutto il campionato. Colabrodo.

Quella tra Renate e Novara è una gara aperta a qualsiasi risultato. Ma i padroni di casa, con i propri 53 punti, hanno la possibilità quasi di blindare un posto nei playoff con una vittoria. Il Novara cercherà di vendere cara la pelle e potrebbe pure riuscire a prendersi un risultato positivo. Ma non oltre il pareggio, ovviamente.

L’Ospitaletto in casa non perde da quattro partite, e sta costruendo la salvezza proprio tra le mura amiche. Per la Giana è un campo ostico, crediamo possa venire fuori una doppia interna, anche in questo caso.

Dolomiti Bellunesi-Arzignano, infine, è sicuramente una partita da meno di tre reti complessive.

Ricapitolando, e sotto potrete vedere la nostra proposta, queste partite su GoldBet rimandano indietro una quota di 9,01 volte la posta.

Ospitaletto-Giana Erminio 1X Lumezzane-Albinoleffe GOL

Pergolettese Crema-Pro Patria 1

Renate-Novara 1X

Dolomiti- Arzignano V. Under 2,5