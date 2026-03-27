Pronostici Serie C: la multipla di domenica 29 marzo

Pronostici Serie C: con i campionati maggiori fermi per le nazionali in Italia occhi puntati sulla terza serie. Ecco la multipla

Si gioca in Italia, i professionisti. Visto che nel weekend nel quale non c’è spazio per A e B, visti i calciatori impegnati con le varie nazionali, scende in campo la terza serie italiana.

In questo caso ci andiamo a concentrare sulle partite in programma domenica e relative al girone B, quello del centro Italia. Sono sei le sfide in programma e andando a guardare la classifica tutte ancora, o quasi, hanno degli obiettivi da raggiungere. Ma andiamo a vedere insieme, nel dettaglio, quello che potrebbe succedere.

Pronostici Serie C: ecco la multipla del girone B

Il Campobasso ospita un Guidonia che ha poco da dire in questo finale di stagione. Mentre i padroni di casa sono al quinto posto in classifica e possono anche migliorare la loro posizione – Il Pineto al quarto è avanti solamente per gli scontri diretti – quindi ci sono ottime possibilità in questo caso di una affermazione interna con una quota, tra le altre cose, anche abbastanza alta.

Forlì-Pianese è un’altra sfida che per motivi diversi mette in palio dei punti pesantissimi. Diciamo che le due squadre in generale stanno attraversando un momento positivo – soprattutto gli ospiti – quindi ci aspettiamo in questo caso almeno una rete per squadra. Un pronostico che dovrebbe davvero uscire serenamente.

Ci sono ottime possibilità, anche se non ci fidiamo del tutto, che la Vis Pesaro possa riuscire a battere un Perugia che lotta per rimanere fuori dalla zona playout. Una squadra, quella ospite, che era partita con altri obiettivi, in questo caso, insomma, meglio andare con i piedi di piombo e quindi andare di doppia. Molto più sicuro.

Chiudiamo il cerchio, infine, con la possibilità vittoria del Pineto sulla Sambenedettese.

Ricapitolando – sotto potrete vedere tutta la giocata – questa schedina su GoldBet ha un valore di 11,62 volte la posta.

Pineto-Sambenedettese 1

Campobasso-Guidonia 1

Forlì-Pianese GOL

Vis Pesaro-Perugia 1x