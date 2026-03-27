I pronostici di venerdì 27 marzo: amichevoli internazionali

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I pronostici di venerdì 28 marzo, dopo il primo capitolo degli spareggi di qualificazione ai Mondiali oggi tocca alle amichevoli

Terminato il primo capitolo degli spareggi di qualificazione ai Mondiali, oggi tocca alle squadre che hanno già staccato il pass e che saranno impegnati nelle amichevoli di preparazione. Tra queste in campo scenderà stasera l’Inghilterra, che conosce già i nomi delle sue quattro avversarie nella fase a gironi del Mondiale nordamericano. Nel gruppo L, insieme alla nazionale dei Tre Leoni, sono state sorteggiate Croazia, Ghana e Panama: esordio contro Modric e compagni, subito uno scontro diretto per il primo posto.

I pronostici di venerdì 27 marzo: amichevoli internazionali (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

L’Inghilterra di Tuchel nelle qualificazioni ha dimostrato di essere una macchina difensiva perfetta, ma l’assenza in contemporanea di big come Kane, Saka e Rice toglie i pilastri portanti del sistema di gioco.

Sarà l’occasione per le seconde linee di mettersi in mostra davanti al commissario tecnico. L’Uruguay, fedele ai dogmi di Bielsa, non verrà a Londra per difendersi: con un Valverde in stato di grazia e la solita garra, la Celeste proverà a sporcare il record di clean sheet degli inglesi. Sarà una partita intensa, con ritmi da gara ufficiale nonostante il carattere amichevole. Senza i titolarissimi in difesa e a centrocampo, l’Inghilterra potrebbe concedere qualcosa alla verticalità frenetica dell’Uruguay. Allo stesso tempo, il talento dei leoni inglesi riamne superiore alla media e difficilmente resteranno a secco in casa. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Pronostici: la scelta del Veggente

GOL in Olanda-Norvegia, Amichevole, ore 20:45

Vincenti

  • AUSTRIA (in Austria-Ghana, Amichevole, ore 18:00)
  • ALGERIA (in Algeria-Guatemala, Amichevole, ore 20:30)
  • SPAGNA (in Spagna-Serbia, Amichevole, ore 21:00)
  • INGHILTERRA (in Inghilterra-Uruguay, Qualificiazioni Mondiali, ore 20:45)
Maggiori informazioni sui bonus

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Olanda-Norvegia, Amichevole, ore 20:45
  • Spagna-Serbia, Amichevole, ore 21:00
  • Argentina-Mauritania, Amichevole, ore 00:15

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Svizzera-Germania, Amichevole, ore 20:45
  • Inghilterra-Uruguay, Amichevole, ore 20:45
Comparazione quota totale (gol + over): 8.59 GOLDBET ; 8.78 SPORTBET; 8.59 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1 + GOL in Inghilterra-Uruguay, Amichevole, ore 20:45

 

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TBD
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