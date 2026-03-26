Pronostico Polonia-Albania: marcatore e tiri in porta

Polonia-Albania, le dritte sull’incontro: dal marcatore ai possibili tiratori, ecco cosa c’è da sapere

Con il vento in poppa per gli ultimi risultati ottenuti, la Polonia ospita l’Albania con l’intento di lanciare un altro messaggio importante facendo leva soprattutto sul talento e sull’esperienza del proprio reparto offensivo.

Nonostante gli ospiti vogliano mettere i bastoni fra le ruote a Lewandowski e compagni, i padroni di casa possono far pendere l’ago della bilancia da un momento all’altra sfruttando il maggior tasso tecnico. Proprio l’attaccante del Barcellona, in ottica player building, rappresenta una candidatura intrigante.

Con Lewa possibile marcatore plus, risulta sicuramente variegato il mosaico legato ai tiratori del match. Occhio alle sorprese: alla voce minuti giocati/conclusioni nello specchio (1,7 a partita), Cash si trova nelle primissime posizioni. Esterno polivalente in grado di ricoprire più ruoli, il jolly di Urban potrebbe trovare lo spiraglio vincente per inquadrare la porta.

Una menzione speciale la merita anche Swiderski, sul podio sia come gol attesi (2,9 a partita) sia come tiri ogni 90 minuto (1,7): il suo Over 0,5 e quello di Zielinski appare piuttosto solido. Sull’altro versante è bene andare sul sicuro, senza fronzoli: un tiro in porta di Uzuni permette di chiudere il cerchio in scioltezza.

Lewandowski marcatore plus; Cash, Swiderski, Zielinski e Uzuni Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 9,99 su Goldbet.