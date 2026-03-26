Pronostico Olanda-Norvegia: con questo segno si va sul sicuro

Olanda-Norvegia è un’amichevole e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

In Nordamerica l’obiettivo dell’Olanda, dopo l’ottimo Europeo di due anni fa – eliminata in semifinale dall’Inghilterra – sarà provare a bissare quanto meno i quarti di finale raggiunti quattro anni fa in Qatar. La selezione di Ronald Koeman ha tutte le carte in regola per riuscirci, potendo fare affidamento su un gruppo a cui non mancano né qualità né esperienza. Nelle qualificazioni gli Oranje non hanno deluso, arrivando come da pronostico davanti a tutti e chiudendo da imbattuti (6 vittorie e 2 pareggi in 8 partite, realizzando la bellezza di 27 gol).

Di fronte a questi numeri, assume ancora più interesse l’amichevole con la Norvegia, una delle selezioni più in ascesa del panorama europea. Gli scandinavi, trascinati dal fromboliere del Manchester City Haaland, si sono qualificati al Mondiale per la prima volta dal 1998, interrompendo un digiuno lunghissimo.

Lo hanno fatto, ahinoi, a spese dell’Italia, travolta sia all’andata che al ritorno nelle qualificazioni. Un girone in cui la Norvegia ha fatto piazza pulita, vincendone otto su otto ma soprattutto segnando a raffica: 37 i gol realizzati da Haaland e compagni e solo 5 quelli subiti. In Nordamerica gli uomini di Stale Solbakken potrebbero diventare una delle sorprese, anche se il sorteggio non è stato affatto clemente, essendo capitati in un gruppo in cui ci sono pure Francia e Senegal. Solbakken ad Amsterdam riproporrà il tridente d’attacco formato da Nusa, Haaland e Sorloth ma a centrocampo si avvertirà l’assenza di Odegaard. Nell’Olanda Koeman ha lasciato a casa gli infortunati de Jong, Kluivert e de Ligt.

Come vedere Olanda-Norvegia in diretta tv e in streaming

Olanda-Norvegia, in programma venerdì alle 20:45 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam nei Paesi Bassi, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Se i norvegesi hanno segnato quasi 5 gol di media a partita nel girone, l’Olanda in casa non è da meno. Motivo per cui ci aspettiamo una gara aperta, dove le difese faticheranno a contenere i rispettivi attacchi stellari. Lo spettacolo, insomma, sembra garantito. Difficilmente una delle due squadre uscirà dal campo senza aver segnato almeno una rete, ed il superamento dei 3 gol complessivi è lo scenario più probabile.

Le probabili formazioni di Olanda-Norvegia

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, van Dijk, van de Ven, Aké; Gravenberch, Reijnders, Xavi Simons; Malen, Depay, Gakpo.

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Østigård, Meling; Berge, Berg, Thorsby; Nusa, Haaland, Sørloth.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2