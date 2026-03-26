Pronostico Nuova Zelanda-Finlandia: il GOL ha un valore altissimo

Nuova Zelanda-Finlandia è una partita della fase a gironi della Fifa Series: dove vederla, formazioni e pronostico

Nello stesso girone di Cile e Capo Verde – qui il nostro pronostico – ci sono anche Nuova Zelanda e Finlandia per questa Fifa Series. All’Eden Park di Auckland i neozelandesi sognano il colpo grosso, contro una Finlandia che, però, in linea di massima, vive un momento migliore rispetto a questa nazionale.

La Nuova Zelanda non conosce la vittoria da sette partite – sei le sconfitte – e vive ovviamente una situazione di non semplice lettura per quanto riguarda il calcio. Parliamo infatti di una nazionale che mai e poi mai sogna di giocare determinate manifestazioni perché non ha le qualità per qualificarsi ma che, secondo almeno i bookmaker, parte leggermente avanti in questa partita. Noi invece non siamo poi così convinti di tutto questo per un semplice motivo. La Finlandia non è assolutamente una nobile decaduta del calcio europeo e questo lo sappiamo, ma certamente, anche per via dei propri calciatori – alcuni giocano in campionati importanti – può dire la propria in questo raggruppamento. Ora, è evidente che il match è da tripla e rimane da tripla, ma non ci aspettiamo una vittoria di una delle due senza che entrambi trovino la via della rete. Sì, la quota del GOL è da prendere assolutamente.

Come vedere Nuova Zelanda-Finlandia in diretta tv e in streaming

Nuova Zelanda-Finlandia, è una partita della nuova manifestazione, Fifa Series, che si gioca venerdì alle 7:15. Il match in questione in Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming, nessuno ha acquisito i diritti per queste partite che sono di preparazione alla prossima Coppa del Mondo.

Comparazione quote

La vittoria della Finlandia è quotata su vari bookmaker a 3.10 volte la posta. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.91.

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Il pronostico

Crediamo che alla fine di questi novanta minuti, con una quota che sfiora quasi due volte la posta, il segno GOL possa venire fuori. Occhio pure alla vittoria della Finlandia, che ci stuzzica in maniera particolare.

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Le probabili formazioni di Nuova Zelanda-Finlandia

NUOVA ZELANDA (4-2-3-1): Crocombe; Tuiloma, Surman, Bindon, De Vries; Rufero, Stamenico; Solo, Young, Old; Waine

FINLANDIA (4-3-3): Hradecky; Keskinen, Koski, Tenho, Lahteenmaki; Markhiev, Peltola, Walta; Jukkola, Pohjanpalo, Antman.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2